Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 Pro получит сенсорные курки по бокам и дисплей с рекордной частотой 165 Гц

Сегодня стали известны новые подробности о геймерских смартфонах Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Как сообщает портал Sparrows News, оба устройства получат сенсорные курки на боковых гранях, а Pro-версия ещё и OLED-дисплей с рекордной для смартфонов частотой обновления.

Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 Pro получит сенсорные курки по бокам и дисплей с рекордной частотой 165 Гц

Источник изображения: ZTE

В своё время Nubia Red Magic 5G первым в мире получил дисплея с частотой обновления 144 Гц. Как сообщает в социальной сети Weibo известный китайский инсайдер, скрывающийся под псевдонимом Digital Chat Station, будущий Red Magic 6 Pro будет оснащён OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц. Это практически в три раза выше обычной частоты 60 Гц, которой обладает большинство современных смартфонов. Такой показатель должен положительно сказаться на впечатлениях от мобильных игр.

В свою очередь, генеральный директор ZTE Ни Фей (Ni Fei) рассказал о ещё одной особенности в будущих игровых смартфонах. На левой и правой грани будут располагаться специальные выемки для указательных пальцев, обладающие сенсорной поверхностью. Как отмечает Ни Фей, частота сенсорных областей составит 400 Гц, чтобы обеспечить максимально быстрый и точный отклик в напряжённых моментах в играх. Ранее ни один производитель не реализовал подобного в своих продуктах.

Также смартфоны получат уникальную систему активного охлаждения. Nubia заявляет о работе с Tencent Games (PUBG, League of Legends, Call of Duty: Mobile) по оптимизации их игр под смартфоны Red Magic 6.

Выход устройств серии Red Magic 6 должен состояться в ближайшее время, но точные даты пока не известны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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