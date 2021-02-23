Apple стала лидером по проданным смартфонам впервые за четыре года
Apple впервые с 2016 года поднялась на первое место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов в мире по числу проданных устройств в четвертом квартале года.
Apple впервые с 2016 года поднялась на первое место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов в мире по числу проданных устройств в четвертом квартале года. Это следует из данных исследовательской компании Gartner, пишет Forbes.
Как изменились продажи
За последние три месяца 2020 года Apple продала почти 80 млн смартфонов, утверждает Gartner.
Доля Apple на рынке за квартал составила 20,8%. Прирост в сравнении с четвертым кварталом 2019 года составил 14,9%. Apple помог запуск iPhone с 5G: миллионы клиентов, которые ждали технологию в iPhone, наконец решили обновить свои старые устройства,
По мнению Циммерман, положительная тенденция для Apple продолжится и в первом квартале 2021 года, на который пришелся новый год в Китае, и в последующие месяцы — по мере восстановления экономики.
Рейтинг производителей
Samsung уступил лидерство и опустился на вторую строчку. Компания смогла реализовать почти на 12% меньше смартфонов за четвертый квартал в сравнении с концом 2019 года. Samsung продала 62 млн устройств — на них пришлись 16,2% рынка.
Третье и четвертое место досталось китайским Xiaomi и Oppo соответственно, которые конкурируют с Samsung в средней ценовой категории. Xiaomi прибавил за год 33,9% продаж, Oppo — 12,9%.
На пятое место откатился Huawei. Его продажи, по подсчетам Gartner, за квартал сократились на 41% в сравнении с концом 2019 года.
Компания попала под санкции США, из-за чего лишилась доступа к сервисам Google. Huawei стала развивать свой магазин приложений, но долю рынка теряет. Впервые с 2013 года китайская компания оказалась за пределами первой четверки ведущих производителей смартфонов по итогам одного квартала: восемь лет назад ее, помимо Apple и Samsung, опережали BlackBerry и Sony, напомнила FT.
Продажи iPhone смягчили общее снижение продаж смартфонов: в четвертом квартале падение составило 5,4% — до 385 млн устройств. За весь 2020 год — сокращение на 12,5% до 1,35 млрд устройств.
По итогам года лидирует Samsung (падение на 14,6% в сравнении с 2019-м), на втором месте Apple (рост на 3,3%), на третьем — Huawei (падение почти на четверть). В 2019-м Huawei была второй, а Apple замыкала тройку.