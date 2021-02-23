Apple стала лидером по проданным смартфонам впервые за четыре года

За последние три месяца 2020 года Apple продала почти 80 млн смартфонов, утверждает Gartner.

Доля Apple на рынке за квартал составила 20,8%. Прирост в сравнении с четвертым кварталом 2019 года составил 14,9%. Apple помог запуск iPhone с 5G: миллионы клиентов, которые ждали технологию в iPhone, наконец решили обновить свои старые устройства, заявила Financial Times ведущий аналитик Gartner по Apple Аннетт Циммерман.

По мнению Циммерман, положительная тенденция для Apple продолжится и в первом квартале 2021 года, на который пришелся новый год в Китае, и в последующие месяцы — по мере восстановления экономики.

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