Xiaomi показала крупным планом тройную камеру нового смартфона Redmi K40

Xiaomi представит 25 февраля свою новинку Redmi K40. В преддверии выхода нового смартфона компания показала фото, на котором крупным планом видно многомодульную тыльную камеру аппарата, которой не было в предыдущих моделях.

Отмечается, что новый Redmi K40 будет представлен в трех моделях: Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro. Все новинки получат качественный дисплей с небольшим отверстием по центру в верхней области, предназначенным для одинарной фронтальной камеры, а одна модель получит камеру AI Triple Camera. Это последняя улучшенная версия Redmi K40 Pro.

Конструкция этой камеры предусматривает наличие двух крупных модулей, расположенных по вертикали. Между ними можно видеть ещё два компонента — третий оптический блок с датчиком изображений и некий элемент неизвестного назначения. Сбоку находится светодиодная вспышка.

В анонсе сказано, что Redmi К40 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. На смартфонах будет установлена операционная система Android 11.

На китайском рынке Redmi K40 стартует от 310 долларов, а на Redmi K40 Pro - от 465 долларов.