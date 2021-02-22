В украинских тюрьмах могут установить "глушилки" мобильной связи, а использоваться будет только фиксированная связь.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью 24 каналу.

Так он прокомментировал случаи телефонного мошенничества в колониях, когда среди заключенных создаются "call-центры", которые выманивают деньги у граждан.

"Это давняя история. Она сейчас не процветает. Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, занимавшихся мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, как вне тюрем, по крайней мере мне кажется, что нет", - сказал глава Минюста.

Малюська отметил, что сейчас это не системные, а единичные случаи.

"Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать (заглушить связь), но это требует денег. История проста - нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией", - пояснил он.

По словам министра, это будет реализовано после того, как государство получит средства от продажи старых тюрем.

Напомним, ранее сообщалось, что заключенные в Донецкой области наладили схему с банковским мошенничеством. Им помогали родственники на воле и сотрудники колонии.