Флагманский смартфон Realme GT 5G на чипе Snapdragon 888 показался на официальных изображениях

Бренд Realme опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Weibo несколько официальных изображений флагманского смартфона Realme GT 5G, презентация которого состоится в Китае 4 марта.

Судя по постеру, Realme GT 5G будет выпускаться в синем цвете корпуса в дополнение к варианту с отделкой под кожу жёлтого цвета, изображение которого было замечено на вывеске павильона бренда на выставке MWC Shangai, стартующей во вторник в Шанхае.

Также постер подтверждает наличие у основной камеры смартфона 64-Мп датчика, с которым будут использоваться ещё два сенсора с предполагаемым разрешением 13 Мп.

Что примечательно, у Realme GT 5G имеется 3,5-мм аудиоразъём, от использования которого многие другие бренды уже отказываются, по крайней мере в флагманских моделях.

Компания не стала публиковать изображения фронтальной панели Realme GT, но, как сообщают источники, смартфон оснащён AMOLED-дисплеем с диагональю 6,8 дюйма, частотой обновления 120 Гц и разрешением 3200?1400 точек.

Поскольку клавиша включения хорошо видна на постере, можно легко определить, что сканер отпечатков пальцев будет находиться под дисплеем. Внизу корпуса видна решётка динамика и порт USB-C. Согласно предыдущим утечкам, смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт.

Ранее компания подтвердила, что Realme GT 5G будет работать на чипсете Snapdragon 888 с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гбайт флеш-памяти UFS 3.1 на борту.

Добавим, что компания также представила новую знаменитость, которая будет рекламировать её изделия. На плакате изображена Ян Ми (Yang Mi) — известная китайская актриса, которая находится на шестом месте в рейтинге 100 самых популярных селебрити Китая по рейтингу журнала Forbes China на 2020 год.



