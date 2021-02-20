WhatsApp рассказала, как поступит с теми, кто не согласится на новые правила конфиденциальности

Недавно WhatsApp сообщила, что 15 мая всё же введёт новые правила конфиденциальности, которые вызвали бурю возмущения и массовый интерес пользователей к другим мессенджерам. До этой даты она будет информировать о реальных изменениях политики, снижая опасения. Но что произойдёт с теми пользователями, которые не примут условия после 15 мая?

Sajjad Hussain / AFP / Getty Images

В электронном письме одному из своих торговых партнёров, которое попало в руки журналистов TechCrunch, принадлежащая Facebook компания сообщила, что будет настоятельно, но ненавязчиво просить пользователей соблюдать новые условия, чтобы те могли пользоваться полной функциональностью WhatsApp после 15 мая.

Если же пользователи не примут условия, то в течение короткого времени после объявленной даты они смогут по-прежнему получать звонки и уведомления, но при этом не смогут читать или отправлять сообщения из приложения. Когда журналисты связались с WhatsApp, представители последней подтвердили, что записка точно совпадает с её планами.

«Короткое время» продлится несколько недель. Затем у пользователей будет ещё 120 дней «бездействия», после которых в соответствии с текущей политикой WhatsApp их учётные записи могут быть удалены.

Angie Wang / The New York Times

Обновлённая политика позволит Facebook активнее сотрудничать с бизнесом через WhatsApp. Новая политика может привести к тому, что взаимодействие с различными компаниями через WhatsApp будет влиять на рекламу, которая показывается в Facebook. Вроде бы изменения незначительные, но компания внесла их без предварительных объявлений, что наряду с общим недоверием к Facebook стало причиной широкой негативной реакции. Многие истолковали обновление как желание Facebook получать личные данные пользователей WhatsApp без возможности отказа. Но в реальности крупнейшая социальная сеть уже имеет возможность собирать немало информации относительно того, что люди делают в WhatsApp. В настоящее время мессенджером пользуется более 2 млрд человек.



