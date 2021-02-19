Apple сотрудничает с LG в рамках разработки складного iPhone

Согласно свежим данным, Apple заручилась поддержкой LG в процессе разработки гибкого экрана для складного iPhone. Источник из цепочки поставок сообщил DigiTimes, что LG помогает Apple в создании складной панели, однако неясно, будет ли южнокорейская компания поставлять панели после начала массового производства смартфона.

Apple сотрудничает с LG в рамках разработки складного iPhone

appleinsider.com

Это не первый раз, когда утверждается, что LG работает над складным экраном для Apple. Ещё с 2016 года LG предлагает Apple и другим крупным компаниям стать первыми клиентами для этой технологии. А год спустя стало известно, что в LG создана специальная группа, занимающаяся разработкой гибкой OLED-панели конкретно под iPhone.

В то же время ранее появились сообщения, что Apple закупила партию складных экранов для создания прототипов смартфонов-«раскладушек» у компании Samsung. Это может означать, что Apple будет сотрудничать сразу с двумя поставщиками дисплеев.

Apple сотрудничает с LG в рамках разработки складного iPhone

appleinsider.com

В январе стало известно, что Apple работает над созданием прототипов складных iPhone. Но тогда сообщалось, что разработка находится на начальных стадиях. Тем не менее, компания наработала обширную патентную базу, описывающую массу технологий, которые могут быть применены в складных смартфонах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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