Xiaomi крупным планом показала тройную камеру смартфонов Redmi K40

Xiaomi крупным планом показала тройную камеру смартфонов Redmi K40

Совсем скоро, 25 февраля, Xiaomi представит мощные смартфоны семейства Redmi K40. В преддверии анонса производитель опубликовал новое тизер-изображение, дающее представление о многомодульной тыльной камере аппаратов.

Серия, по слухам, вберёт в себя три модели: это Redmi K40, Redmi K40S и Redmi K40 Pro. Все они получат качественный дисплей с небольшим отверстием по центру в верхней области, предназначенным для одинарной фронтальной камеры. Причём это отверстие станет самым маленьким в своём классе.

На представленном тизере показана камера AI Triple Camera, которой будет оборудован один из аппаратов серии. Её конструкция предусматривает наличие двух крупных модулей, расположенных по вертикали. Межу ними можно видеть ещё два компонента — третий оптический блок с датчиком изображений и некий элемент неизвестного назначения. Сбоку находится светодиодная вспышка.

Xiaomi крупным планом показала тройную камеру смартфонов Redmi K40

Xiaomi уже подтвердила, что для старшего представителя серии предусмотрено применение процессора Qualcomm Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 ГГц), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G. Новинки будут поставляться с операционной системой Android 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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