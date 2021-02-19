Xiaomi выпустит первый смартфон на обновленном Android 11

Xiaomi выпустит новый смартфон Mi 10T Lite с оболочкой MIUI 12 на основе обновленной операционной системы Android 11. Модель получит стабильную прошивку 12.0.2.0.RJSMIXM, которая будет доступна ограниченному числу пользователей.

Xiaomi выпустит первый смартфон на обновленном Android 11

Модель Xiaomi Mi 10T Lite в Индии известна под названием Xiaomi Mi 10i 5G, а в Китае — как Redmi Note 9 Pro 5G.

Помимо стандартного Android, на устройствах Xiaomi будет обновлено систему безопасности Android. Тестирование MIUI 12.5 уже ведётся, но стабильную версию пользователи смогут испытать в конце второго квартала 2021 года.

Xiaomi выпустит первый смартфон на обновленном Android 11

Все остальные новые модели смартфонов Xiaomi будут оснащены прошивкой MIUI 12.5. Их выпуск компания планирует начать в апреле.

В частности, обновление будет доступно для смартфонов Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11, а также более старых - Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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