Xiaomi выпустит первый смартфон на обновленном Android 11

Xiaomi выпустит новый смартфон Mi 10T Lite с оболочкой MIUI 12 на основе обновленной операционной системы Android 11. Модель получит стабильную прошивку 12.0.2.0.RJSMIXM, которая будет доступна ограниченному числу пользователей.

Модель Xiaomi Mi 10T Lite в Индии известна под названием Xiaomi Mi 10i 5G, а в Китае — как Redmi Note 9 Pro 5G.

Помимо стандартного Android, на устройствах Xiaomi будет обновлено систему безопасности Android. Тестирование MIUI 12.5 уже ведётся, но стабильную версию пользователи смогут испытать в конце второго квартала 2021 года.

Все остальные новые модели смартфонов Xiaomi будут оснащены прошивкой MIUI 12.5. Их выпуск компания планирует начать в апреле.

В частности, обновление будет доступно для смартфонов Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11, а также более старых - Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9.