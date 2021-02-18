Xiaomi раскрыла подробности нового смартфона Redmi Note 10

Xiaomi официально запустит в продажу свою новинку Redmi Note 10 уже 4 марта. Новая линейка флагманских смартфонов будет иметь включать четыре модели: Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10 Pro 4G и Note 10 Pro 5G. Накануне выпуска в Сети появились все характеристики новых телефонов.

Xiaomi раскрыла подробности нового смартфона Redmi Note 10: быстрая зарядка и защита от пыли

Redmi Note 10 будут оснащены процессорами Qualcomm SoC, что особенно понравится геймерам. Новые смартфоны от Xiaomi будут иметь обновлённый дизайн корпус, который получит защиту от брызг и пыли.

Смартфоны также получат увеличенный аккумулятор емкостью 5000 мАг, быструю зарядку, динамики с сертификацией Hi-Res Audio и дисплей с отверстием для фронтальной камеры по центру и закалённым стеклом Gorilla Glass.

Xiaomi раскрыла подробности нового смартфона Redmi Note 10: быстрая зарядка и защита от пыли

По словам производителя, смартфон Redmi Note 10 станет самым дешёвым на рынке смартфоном с 108-мегапиксельной камерой. Его приблизительная стоимость $300.

Модель Note 10 Pro будет включать в себя основную камеру на 64 МП, а также сверхширокие датчики. Ожидается, что его глобальная версия будет иметь NFC и батарею емкостью 5050 мАч.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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