Xiaomi раскрыла подробности нового смартфона Redmi Note 10

Xiaomi официально запустит в продажу свою новинку Redmi Note 10 уже 4 марта. Новая линейка флагманских смартфонов будет иметь включать четыре модели: Redmi Note 10, Note 10 5G, Note 10 Pro 4G и Note 10 Pro 5G. Накануне выпуска в Сети появились все характеристики новых телефонов.

Redmi Note 10 будут оснащены процессорами Qualcomm SoC, что особенно понравится геймерам. Новые смартфоны от Xiaomi будут иметь обновлённый дизайн корпус, который получит защиту от брызг и пыли.

Смартфоны также получат увеличенный аккумулятор емкостью 5000 мАг, быструю зарядку, динамики с сертификацией Hi-Res Audio и дисплей с отверстием для фронтальной камеры по центру и закалённым стеклом Gorilla Glass.

По словам производителя, смартфон Redmi Note 10 станет самым дешёвым на рынке смартфоном с 108-мегапиксельной камерой. Его приблизительная стоимость $300.