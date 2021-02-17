Samsung захватила больше четверти рынка планшетов в регионе EMEA

Samsung захватила больше четверти рынка планшетов в регионе EMEA

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка планшетов в регионе EMEA (включает Европу, в том числе РоSSию, Ближний Восток и Африку) в последней четверти прошлого года.

Продажи названных гаджетов в период с октября по декабрь включительно составили 14,6 млн единиц, что на 11,7 % больше в годовом исчислении. Рост спроса продиктован пандемией: так, в сегменте планшетов для персонального использования поставки поднялись на 14,2 %, достигнув 11,3 млн штук. А в образовательной отрасли продажи составили рекордные 1,1 млн единиц.

В Центральной и Восточной Европе зафиксировано увеличение поставок на 32,3 %, в Западной Европе — на 7,7 %. Ближний Восток и Африка показали увеличение продаж на 10,3 %.

Samsung захватила больше четверти рынка планшетов в регионе EMEA

Лидером рынка планшетов в регионе EMEA является гигант Samsung, занимающий более четверти в общем размере поставок — 28,1 %. «Серебро» досталось Apple с 24,6 %, ну а замыкает тройку Lenovo с 18,3 %. В первую пятёрку также входят Huawei и Microsoft с результатом соответственно 7,7 % и 3,2 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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