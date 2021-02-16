Samsung порадует новым бюджетным флагманским смартфоном

Samsung готовит выпуск двух новых флагманских смартфонов по очень выгодной цене - Galaxy A72 и A72 5G. Именно об этом говорят интернет-инсайдеры, которые слили в Сеть первые фото и характеристики предстоящих новинок.

По информации инсайдеров, новые телефоны Samsung будут оснащены Snapdragon 720G и Snapdragon 750G в качестве основы. Отмечается, что выбор чипа зависит от наличия поддержки технологии 5G в телефоне. Это означает, что обычный Galaxy A72 оснастят Snapdragon 720G, а Galaxy A72 5G - более продвинутым вариантом.

Считается, что оба флагмана получат две версии: 6/128 и 8/256 Гигабайт. У телефонов будут схожие характеристики: дисплей Super AMOLED 6.52 дюйма, сканер отпечатка пальцев под дисплеем и частота обновления экрана 90 Гц.

Цена будет очень приятной. Инсайдеры передают, что стоимость Samsung Galaxy A72 в среднем составит 349 евро (11,8 тысячи гривен), а Samsung Galaxy A72 5G – 429 евро (14,5 тысячи гривен).