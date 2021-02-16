Samsung порадует новым бюджетным флагманским смартфоном

Samsung готовит выпуск двух новых флагманских смартфонов по очень выгодной цене - Galaxy A72 и A72 5G. Именно об этом говорят интернет-инсайдеры, которые слили в Сеть первые фото и характеристики предстоящих новинок.

В Сети появились фото и характеристики нового бюджетного флагмана Samsung

По информации инсайдеров, новые телефоны Samsung будут оснащены Snapdragon 720G и Snapdragon 750G в качестве основы. Отмечается, что выбор чипа зависит от наличия поддержки технологии 5G в телефоне. Это означает, что обычный Galaxy A72 оснастят Snapdragon 720G, а Galaxy A72 5G - более продвинутым вариантом.

Считается, что оба флагмана получат две версии: 6/128 и 8/256 Гигабайт. У телефонов будут схожие характеристики: дисплей Super AMOLED 6.52 дюйма, сканер отпечатка пальцев под дисплеем и частота обновления экрана 90 Гц.

В Сети появились фото и характеристики нового бюджетного флагмана Samsung

Цена будет очень приятной. Инсайдеры передают, что стоимость Samsung Galaxy A72 в среднем составит 349 евро (11,8 тысячи гривен), а Samsung Galaxy A72 5G – 429 евро (14,5 тысячи гривен).


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG придумала раздвижной смартфон с двумя дисплеями — большим гибким и маленьким вспомогательнымLG придумала раздвижной смартфон с двумя дисплеями — большим гибким и маленьким вспомогательным
Компания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя AndroidКомпания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя Android
Google возобновила обновление своих приложений для iPhone и iPad с выпуска новой версии YouTubeGoogle возобновила обновление своих приложений для iPhone и iPad с выпуска новой версии YouTube
Грядущий Xiaomi Mi 10 5G на базе Qualcomm 870 прошёл сертификацию в Китае и показался на фотоГрядущий Xiaomi Mi 10 5G на базе Qualcomm 870 прошёл сертификацию в Китае и показался на фото
Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств AndroidСмартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung Galaxy A82 может стать первым 5G-смартфоном с поворотной камеройSamsung Galaxy A82 может стать первым 5G-смартфоном с поворотной камерой
Samsung готовит планшет на базе процессора MediaTek Helio P22TSamsung готовит планшет на базе процессора MediaTek Helio P22T
Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновкуБлогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку
Samsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камерSamsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камер
Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной память составит 128 ГбайтSamsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной память составит 128 Гбайт
В 2020 году поставки телефонов Samsung впервые за 9 лет будут ниже 300 млн единицВ 2020 году поставки телефонов Samsung впервые за 9 лет будут ниже 300 млн единиц
Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+
Результаты Samsung Galaxy A32 на чипе MediaTek Dimensity 720 нашлись в базе GeekbenchРезультаты Samsung Galaxy A32 на чипе MediaTek Dimensity 720 нашлись в базе Geekbench
Последние новости
Подгружаем последние новости