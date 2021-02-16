"Укрзализныця" анонсировала запуск нового мобильного приложения для покупки билетов

Новое приложение будет доступно для гаджетов, работающих на Android и iOS.

"Укрзализныця" работает над созданием нового приложения для покупки электронных билетов на поезда. Он станет доступен для пассажиров уже в этом году.

Об этом сообщил директор по информационным технологиям АО "Укрзализныця" Владимир Резник, передает пресс-служба компании.

По его словам, кроме обычных билетов, с помощью приложения можно будет купить проездные документы для льготных категорий пассажиров.

Новое приложение будет доступно для гаджетов, работающих на операционных системах Android и iOS .

Также компания планирует заменить дорогие устройства, которые сейчас используются для контроля и валидации электронных билетов, на обычные смартфоны.

"Обычный смартфон позволяет считывать QR-код, с помощью которого подтверждается легитимность билета и происходит контроль пассажиров поезда. При этом обычный смартфон в разы дешевле мобильных терминалов контроля документов, которые сейчас используются в поездах. Для валидации электронных билетов уже разработано соответствующее мобильное приложение для операционной системы Android, которое сейчас проходит тестирование в реальном их использовании", - отметил Владимир Резник.

В УЗ сообщили, что с начала 2021 года онлайн было приобретено 2 млн билетов, это 74% от общего объема реализованных проездных документов.

12 января Укрзализныця совместно с Visa запустила первый собственный чат-бот в Viber и Telegram с функцией прямой продажи билетов без посредников, что позволяет приобрести билеты дешевле, чем на других ресурсах.

В первом релизе для заказа доступны билеты на скоростные поезда Интерсити + и их расписание, а также заказ питания во время поездки, возврат приобретенных билетов, информирование о прибытии, опоздании, номер пути и др.