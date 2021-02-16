Компания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя Android

Компания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя Android

Как стало известно, компания Nothing Technologies Limited Карла Пея (Carl Pei), бывшего директора OnePlus Global, стала владельцем бренда смартфонов Essential — потерпевшего крах проекта Энди Рубина (Andy Rubin).

Об этом сообщил ресурс 9to5Google, обнаруживший в Офисе интеллектуальной собственности Великобритании (UK-IPO) документы, свидетельствующие о том, что бывший основатель Android Энди Рубин передал право собственности на свою фирму по производству смартфонов Essential компании Nothing Technologies Limited. Процесс передачи был завершён 6 января 2021 года, а фактически заявка была подана ещё 11 ноября 2020 года.

Это означает, что все существующие товарные знаки, логотипы и весь бренд Essential теперь являются интеллектуальной собственностью стартапа Пея, хотя и неясно, повлияет ли это на какие-либо патенты, которыми в настоящее время владеет Essential. Также это не обязательно означает, что Nothing выходит на рынок смартфонов, но данная сделка может быть сигналом о намерении стартапа заняться этим в дальнейшем.

Компания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя Android

Пока неясно, что будет с продуктами, над которыми работала Essential. Также непонятно, присоединятся ли бывшие инженеры из Essential к стартапу Карла Пея в рамках этого договора, поскольку в настоящее время сделка, по-видимому, включает только брендинг и портфель торговых марок.

Команда бывших сотрудников Essential, участвовавших в разработке смартфона Essential Phone (PH-1), сформировала стартап OSOM Privacy, который работает над созданием Android-устройства, ориентированного на конфиденциальность. Его выпуск намечен на 2021 год.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG придумала раздвижной смартфон с двумя дисплеями — большим гибким и маленьким вспомогательнымLG придумала раздвижной смартфон с двумя дисплеями — большим гибким и маленьким вспомогательным
Популярный сканер штрих-кодов для Android после обновления превратился в рекламного вредоносаПопулярный сканер штрих-кодов для Android после обновления превратился в рекламного вредоноса
Грядущий Xiaomi Mi 10 5G на базе Qualcomm 870 прошёл сертификацию в Китае и показался на фотоГрядущий Xiaomi Mi 10 5G на базе Qualcomm 870 прошёл сертификацию в Китае и показался на фото
Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств AndroidСмартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android
Следующий игровой смартфон Xiaomi Black Shark лишится агрессивного дизайнаСледующий игровой смартфон Xiaomi Black Shark лишится агрессивного дизайна
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфоны Apple получал полезную функцию устройств AndroidСмартфоны Apple получал полезную функцию устройств Android
Популярный сканер штрих-кодов для Android после обновления превратился в рекламного вредоносаПопулярный сканер штрих-кодов для Android после обновления превратился в рекламного вредоноса
Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11
Насколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выходаНасколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выхода
В Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройстваВ Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройства
Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»
Samsung Galaxy Note 20 получили стабильную прошивку One UI 3.0 на Android 11Samsung Galaxy Note 20 получили стабильную прошивку One UI 3.0 на Android 11
Viber запускает новое приложение для обмена документами между компаниями и клиентамиViber запускает новое приложение для обмена документами между компаниями и клиентами
В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11
Последние новости
Подгружаем последние новости