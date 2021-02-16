Компания Nothing основателя OnePlus завладела брендом Essential основателя Android

Как стало известно, компания Nothing Technologies Limited Карла Пея (Carl Pei), бывшего директора OnePlus Global, стала владельцем бренда смартфонов Essential — потерпевшего крах проекта Энди Рубина (Andy Rubin).

Об этом сообщил ресурс 9to5Google, обнаруживший в Офисе интеллектуальной собственности Великобритании (UK-IPO) документы, свидетельствующие о том, что бывший основатель Android Энди Рубин передал право собственности на свою фирму по производству смартфонов Essential компании Nothing Technologies Limited. Процесс передачи был завершён 6 января 2021 года, а фактически заявка была подана ещё 11 ноября 2020 года.

Это означает, что все существующие товарные знаки, логотипы и весь бренд Essential теперь являются интеллектуальной собственностью стартапа Пея, хотя и неясно, повлияет ли это на какие-либо патенты, которыми в настоящее время владеет Essential. Также это не обязательно означает, что Nothing выходит на рынок смартфонов, но данная сделка может быть сигналом о намерении стартапа заняться этим в дальнейшем.

Пока неясно, что будет с продуктами, над которыми работала Essential. Также непонятно, присоединятся ли бывшие инженеры из Essential к стартапу Карла Пея в рамках этого договора, поскольку в настоящее время сделка, по-видимому, включает только брендинг и портфель торговых марок.

Команда бывших сотрудников Essential, участвовавших в разработке смартфона Essential Phone (PH-1), сформировала стартап OSOM Privacy, который работает над созданием Android-устройства, ориентированного на конфиденциальность. Его выпуск намечен на 2021 год.



