LG придумала раздвижной смартфон с двумя дисплеями — большим гибким и маленьким вспомогательным

Южнокорейская компания LG предложила новый вариант исполнения смартфона, оборудованного гибким дисплеем. Информация об устройстве обнародована на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Как можно видеть на представленных иллюстрациях, речь идёт об аппарате в трансформируемой конструкции. Устройство получит основной гибкий дисплей, вытягивающийся из корпуса.

Такое исполнение позволит использовать гаджет в режиме смартфона и в режиме небольшого планшета. Возможно, будет реализована возможность управления при помощи специального пера.

Патентные иллюстрации говорят о наличии вспомогательного экрана, установленного по центру в тыльной части корпуса. Он сможет отображать различную информацию, а также применяться в качестве видоискателя при съёмке фотографий и записи видеоматериалов.

Сзади можно видеть многомодульную камеру: она содержит три оптических блока с датчиками изображений, которые установлены в ряд по вертикали.



