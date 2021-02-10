Грядущий Xiaomi Mi 10 5G на базе Qualcomm 870 прошёл сертификацию в Китае и показался на фото

В базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о новом смартфоне Xiaomi: аппарат фигурирует под кодовым обозначением M2102J2SC.

Reuters

Сообщается, что на коммерческий рынок устройство поступит под названием Xiaomi Mi 10 5G. Изображения, опубликованные на сайте регулятора, позволяют получить представление о внешнем виде новинки.

Смартфон оборудован дисплеем с небольшим отверстием в левом верхнем углу под одинарную фронтальную камеру. Сзади расположена камера с четырьмя оптическими блоками, выстроенными в ряд по вертикали. Они заключены в область прямоугольной формы с закруглёнными углами, которая также содержит двойную светодиодную вспышку.

Говорится об использовании нового процессора Qualcomm — производительного чипа Snapdragon 870. Это изделие содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Иллюстрации говорят о наличии физических кнопок управления в одной из боковых частей. Смартфон получит экран формата Full HD+ размером около 6,7 дюйма по диагонали.



