Популярный сканер штрих-кодов для Android после обновления превратился в рекламного вредоноса

Популярный сканер штрих-кодов для Android после обновления превратился в рекламного вредоноса

Всего одно обновление потребовалось для того, чтобы превратить популярное приложение для сканирования штрих-кодов Barcode Scanner во вредоносное ПО, демонстрирующее навязчивую рекламу. Данный продукт распространялся через магазин Play Маркет и в общей сложности был скачан более 10 млн раз.

Разработчиком упомянутого приложения является компания Lavabird Ltd., которая несколько лет успешно распространяла свой сканер для считывания штрих-кодов через официальный магазин цифрового контента Google. Долгое время приложение действительно заслуживало доверия, поэтому с момента запуска его скачали миллионы пользователей Android-устройств.

Ситуация изменилась после того, как в декабре прошлого года для Barcode Scanner вышло очередное обновление. После его установки пользователи обратили внимание на то, что их устройства стали часто демонстрировать рекламный контент. Обычно такое поведение устройств связывают с недавно установленными приложениями, но в данном случае проблема оказалась именно в Barcode Scanner. Оказалось, что разработчики добавили вредоносный код в обновление, который был тщательно скрыт, а сам пакет был подписан тем же цифровым сертификатом, что и предыдущие версии приложения.

Популярный сканер штрих-кодов для Android после обновления превратился в рекламного вредоноса

Стоит отметить, что разработчики нередко включают рекламные SDK в свою продукцию ещё на этапе разработки. Как правило, рекламный SDK присутствует в бесплатной версии приложения, а в платной его нет, благодаря чему пользователям, купившим продукт, не демонстрируется реклама. В случае Barcode Scanner разработчики добавили вредоносный код, которого не было в предыдущих версиях приложения, а также попытались скрыть его.

На данный момент приложение Barcode Scanner уже было удалено из магазина Play Маркет. Пользователям, которые уже успели установить этот продукт, рекомендуется отказаться от его использования и удалить со своего устройства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi ввела запрет на сервисы Google для ряда смартфоновXiaomi ввела запрет на сервисы Google для ряда смартфонов
Vivo представила смартфон S7t с процессором Dimensity 820 и 6,44" дисплеемVivo представила смартфон S7t с процессором Dimensity 820 и 6,44" дисплеем
Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11
Анонс смартфона Vivo iQOO Neo 5 с процессором Snapdragon 870 ожидается в мартеАнонс смартфона Vivo iQOO Neo 5 с процессором Snapdragon 870 ожидается в марте
Xiаomi снизит цены на бюджетные модели смартфоновXiаomi снизит цены на бюджетные модели смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11
Насколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выходаНасколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выхода
В Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройстваВ Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройства
Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и он скоро появится в смартфонахQualcomm представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и он скоро появится в смартфонах
Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»
Samsung Galaxy Note 20 получили стабильную прошивку One UI 3.0 на Android 11Samsung Galaxy Note 20 получили стабильную прошивку One UI 3.0 на Android 11
В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11В основу доступного смартфона Samsung Galaxy M12 лягут чип Exynos 850 и ОС Android 11
Новый смартфон Nokia начального уровня получит одинарную камеру и ОС Android 10Новый смартфон Nokia начального уровня получит одинарную камеру и ОС Android 10
Google обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователейGoogle обвинили в использовании мобильного интернет-трафика на Android-устройствах без разрешения пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости