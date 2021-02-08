Xiаomi снизит цены на бюджетные модели смартфонов

Xiaomi сделает новые бюджетные модели смартфонов ещё дешевле для своих потребителей. Уже в феврале стоимость смартфонов Redmi Note 10 упадет в цене, что заставит конкурентов заволноваться.

Xiаomi снизит цены на бюджетные смартфоны уже в феврале

По словам производителя, "агрессивные" цены на смартфоны будут установлены пока только в Индии. Какой будет ценовая политика в других регионах пока не понятно, не исключено, что стоимость смартфонов от этого производителя на определенные модели упадет и в Европе.

Xiaomi представит новые модели в линейке Redmi Note 10 уже в ближайшие недели. Это будут смартфоны Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G.

Xiаomi снизит цены на бюджетные смартфоны уже в феврале

Также на днях глава Xiaomi подтвердил выход долгожданного смартфона Mi Mix 4 и назвал сроки его релиза. Выход новинки ожидается до конца 2021 года. Инновационный смартфон будет иметь подэкранную фронтальную камеру, гибкий или загнутый со всех четырёх сторон дисплей и экран-водопад.

Xiaomi также готовится к выпуску в этом году нового поколения фирменных планшетов, которые появятся на рынке уже во втором квартале 2021 года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi ввела запрет на сервисы Google для ряда смартфоновXiaomi ввела запрет на сервисы Google для ряда смартфонов
Vivo представила смартфон S7t с процессором Dimensity 820 и 6,44" дисплеемVivo представила смартфон S7t с процессором Dimensity 820 и 6,44" дисплеем
Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11
Анонс смартфона Vivo iQOO Neo 5 с процессором Snapdragon 870 ожидается в мартеАнонс смартфона Vivo iQOO Neo 5 с процессором Snapdragon 870 ожидается в марте
Xiаomi снизит цены на бюджетные модели смартфоновXiаomi снизит цены на бюджетные модели смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi ввела запрет на сервисы Google для ряда смартфоновXiaomi ввела запрет на сервисы Google для ряда смартфонов
Vivo оказалась в пятёрке лидеров по объёму мировых поставок смартфонов за 2020 годVivo оказалась в пятёрке лидеров по объёму мировых поставок смартфонов за 2020 год
iPhone 12S Pro - в Сеть попали изображения новой модели и основные характеристикиiPhone 12S Pro - в Сеть попали изображения новой модели и основные характеристики
Sony может воскресить линейку Xperia Compact для любителей небольших смартфоновSony может воскресить линейку Xperia Compact для любителей небольших смартфонов
Xiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны RedmiXiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны Redmi
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеровРынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров
Qualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфоновQualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов
Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраномXiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном
Samsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфоновSamsung действительно разрабатывает 600-Мп камеру для смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости