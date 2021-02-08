Xiаomi снизит цены на бюджетные модели смартфонов

Xiaomi сделает новые бюджетные модели смартфонов ещё дешевле для своих потребителей. Уже в феврале стоимость смартфонов Redmi Note 10 упадет в цене, что заставит конкурентов заволноваться.

По словам производителя, "агрессивные" цены на смартфоны будут установлены пока только в Индии. Какой будет ценовая политика в других регионах пока не понятно, не исключено, что стоимость смартфонов от этого производителя на определенные модели упадет и в Европе.

Xiaomi представит новые модели в линейке Redmi Note 10 уже в ближайшие недели. Это будут смартфоны Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G.

Также на днях глава Xiaomi подтвердил выход долгожданного смартфона Mi Mix 4 и назвал сроки его релиза. Выход новинки ожидается до конца 2021 года. Инновационный смартфон будет иметь подэкранную фронтальную камеру, гибкий или загнутый со всех четырёх сторон дисплей и экран-водопад.

Xiaomi также готовится к выпуску в этом году нового поколения фирменных планшетов, которые появятся на рынке уже во втором квартале 2021 года.