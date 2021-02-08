Анонс смартфона Vivo iQOO Neo 5 с процессором Snapdragon 870 ожидается в марте

В базе Google Play Console появилась информация о смартфоне Vivo с кодовым обозначением V2055A: ожидается, что на коммерческий рынок этот производительный аппарат поступит под именем iQOO Neo 5.

Указано, что задействован процессор, объединяющий восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Эти характеристики соответствуют чипу Qualcomm Snapdragon 870, который также содержит модем Snapdragon X55 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Говорится о наличии 12 Гбайт оперативной памяти. Интернет-источники добавляют, что будет выпущена модификация с 8 Гбайт ОЗУ, а вместимость флеш-накопителя составит 128 или 256 Гбайт.

Смартфон получит дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек и пиксельной плотностью 480 DPI (точек на дюйм). По слухам, разработчик выбрал панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Использована операционная система Android 11. Ёмкость аккумулятора не раскрывается, но есть сведения, что он поддерживает 88-ваттную быструю подзарядку.

Официальная презентация Vivo iQOO Neo 5 ожидается в середине марта. Цена составит от 460 до 560 долларов США в зависимости от объёма памяти.



