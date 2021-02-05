Недорогой 5G-смартфон Motorola Ibiza показался в GeekBench с 6 Гбайт ОЗУ и Android 11

Как мы уже сообщали, Motorola готовит к выпуску относительно недорогой смартфон Ibiza с поддержкой сетей 5G. Теперь этот аппарат появился в бенчмарке GeekBench, который раскрывает ряд технических характеристик.

В частности, подтверждено использование процессора Qualcomm с восемью вычислительными ядрами: в тесте указана их базовая частота — 1,8 ГГц. По слухам, задействован чип Snapdragon 480 с графическим ускорителем Adreno 619 и сотовым модемом Snapdragon X51 5G.

Новинка несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти. В качестве программной платформы используется операционная система Android 11.

Устройству приписывают наличие дисплея формата HD+, тройной камеры в конфигурации 48 + 5 + 2 млн пикселей, фронтальной 13-Мп камеры и аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч.

Сообщается, что анонс модели Motorola Ibiza состоится в текущем квартале. Кроме того, в феврале–марте выйдет аппарат Motorola Nio на платформе Snapdragon 865. Наконец, грядёт презентация смартфонов Motorola Capri и Capri Plus с поддержкой только сетей 4G.



