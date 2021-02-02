Xiaomi ввела запрет на сервисы Google для ряда смартфонов

Xiaomi запретила пользователям своих смартфонов самостоятельно устанавливать сервисы Google (GSM). Несмотря на многочисленные жалобы людей, компания уже не изменит свои требования, сообщает Gizmochina.

После последнего обновления Xiaomi до MIUI 12,5, у пользователей начались проблемы с установкой приложений от Google .

Представители компании заявили, что теперь Xiaomi не сможет предоставлять возможность самостоятельной установки GSM из-за неких требований, о которых пользователям не сообщают.

На данный момент речь идёт пока о китайских версиях смартфонов Xiaomi. Поскольку большинство гаджетов в Китае не поддерживают GMS, так как эти сервисы запрещены в стране, то и Xiaomi не могла поступить иначе.

Модели смартфонов для пользователей других стран продолжат поддерживать все сервисы Google .

Некоторые пользователи отметили, что новые ограничения коснулись смартфонов Redmi K30 Ultra и Redmi 10X, и только на территории рынка Китая.