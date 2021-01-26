Xiaomi выпустит новый смартфон для геймеров

Компания Redmi, являющаяся "дочкой" знаменитого гиганта Xiaomi, намерена в этом году порадовать своим новым флагманским смартфоном, ориентированным на геймеров. Об этом сообщил топ-менеджер Xiaomi Redmi Лу Вейбин.

Xiaomi выпустит новый бюджетный смартфон для геймеров

В наступившем году, говорит Лу Вейбин, компания хочет сделать акцент на киберспорт, а потому намерена представить смартфон с геймерским уклоном. Менеджер говорит, что в своей линейке новый смартфон будет первым, ориентированным на геймеров. Причем, как намекнул господин Вейбин, смартфон получится недорогим и будет продаваться по очень "вкусной" цене.

"Мы готовы подарить фанатам киберспорта игровой опыт по цене, от которой невозможно отказаться", - заявил топ-менеджер.

Нужно сказать, что анонсированный девайс – не единственный в ряду геймерских смартфонов, сошедших с конвейеров Xiaomi Redmi. Однако последний флагман для игроков был ею выпущен еще в марте 2020, то есть, уже почти год назад. Значит, настало время побаловать поклонников бренда чем-то новеньким.

Xiaomi выпустит новый бюджетный смартфон для геймеров

Менеджер не стал раскрывать всех характеристик ожидаемого девайса. Однако о том, что входит в его "фарш", рассказал.

"Он выйдет с флагманским чипом Dimensity 1200. Процессор от тайваньской компании MediaTek выполнен по шестинанометровому техпроцессу, состоит из восьми ядер Cortex-A78 и Cortex-A55, имеет девятиядерный графический ускоритель Mali-G77. Чип поддерживает 5G и работу с нейросетями", - поделился Лу Вейбин.

Напомним, в связи с выходом новой линейки смартфонов, компания Xiaomi Redmi рекордно снизила цены на предыдущие модели. Однако купить их можно будет лишь на внутреннем рынке, в Китае.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Telegram может исчезнуть из App Store: в США на мессенджер подали в судTelegram может исчезнуть из App Store: в США на мессенджер подали в суд
Насколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выходаНасколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выхода
Samsung Galaxy A82 может стать первым 5G-смартфоном с поворотной камеройSamsung Galaxy A82 может стать первым 5G-смартфоном с поворотной камерой
Безлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecellБезлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecell
В Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройстваВ Android 12 появится поддержка управления с помощью постукиваний по корпусу устройства
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройстваXiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства
Sony может воскресить линейку Xperia Compact для любителей небольших смартфоновSony может воскресить линейку Xperia Compact для любителей небольших смартфонов
Насколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выходаНасколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выхода
Samsung Galaxy A82 может стать первым 5G-смартфоном с поворотной камеройSamsung Galaxy A82 может стать первым 5G-смартфоном с поворотной камерой
Xiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны RedmiXiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны Redmi
Гибкий смартфон Xiaomi заметили в метроГибкий смартфон Xiaomi заметили в метро
В социальной сети Weibo появился тизер нового поколения геймерского смартфона ASUS ROG PhoneВ социальной сети Weibo появился тизер нового поколения геймерского смартфона ASUS ROG Phone
Xiaomi скоро представит новый смартфон Mi MIX 4Xiaomi скоро представит новый смартфон Mi MIX 4
MIUI 13 дебютирует на Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11 во второй половине 2021 годаMIUI 13 дебютирует на Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Note 11 во второй половине 2021 года
Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и он скоро появится в смартфонахQualcomm представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и он скоро появится в смартфонах
Последние новости
Подгружаем последние новости