Xiaomi выпустит новый смартфон для геймеров

Компания Redmi, являющаяся "дочкой" знаменитого гиганта Xiaomi, намерена в этом году порадовать своим новым флагманским смартфоном, ориентированным на геймеров. Об этом сообщил топ-менеджер Xiaomi Redmi Лу Вейбин.

В наступившем году, говорит Лу Вейбин, компания хочет сделать акцент на киберспорт, а потому намерена представить смартфон с геймерским уклоном. Менеджер говорит, что в своей линейке новый смартфон будет первым, ориентированным на геймеров. Причем, как намекнул господин Вейбин, смартфон получится недорогим и будет продаваться по очень "вкусной" цене.

"Мы готовы подарить фанатам киберспорта игровой опыт по цене, от которой невозможно отказаться", - заявил топ-менеджер.

Нужно сказать, что анонсированный девайс – не единственный в ряду геймерских смартфонов, сошедших с конвейеров Xiaomi Redmi. Однако последний флагман для игроков был ею выпущен еще в марте 2020, то есть, уже почти год назад. Значит, настало время побаловать поклонников бренда чем-то новеньким.

Менеджер не стал раскрывать всех характеристик ожидаемого девайса. Однако о том, что входит в его "фарш", рассказал.

"Он выйдет с флагманским чипом Dimensity 1200. Процессор от тайваньской компании MediaTek выполнен по шестинанометровому техпроцессу, состоит из восьми ядер Cortex-A78 и Cortex-A55, имеет девятиядерный графический ускоритель Mali-G77. Чип поддерживает 5G и работу с нейросетями", - поделился Лу Вейбин.

Напомним, в связи с выходом новой линейки смартфонов, компания Xiaomi Redmi рекордно снизила цены на предыдущие модели. Однако купить их можно будет лишь на внутреннем рынке, в Китае.