Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

Китайская компания Xiaomi продолжает патентовать дизайны смартфонов с нестандартными конструктивными решениями: предложен ещё один вариант аппарата с гибким дисплеем.

Информация об устройстве опубликована на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ресурс LetsGoDigital представил концептуальные рендеры новинки, созданные на основе патентной документации.

Речь идёт о смартфоне в формате слайдера. Такая конструкция позволит задействовать скрытый блок фронтальной камеры: доступ к нему пользователи смогут получать, сдвигая часть корпуса. В состав блока могут быть включены несколько датчиков различного назначения.

Дисплей занимает всю лицевую панель и загибается снизу на тыльную часть устройства. Основная камера имеет четырёхкомпонентное исполнение. С её помощью можно делать автопортреты, используя заднюю секцию гибкого экрана в качестве видоискателя.

На рендерах можно видеть боковые физические кнопки управления. Дактилоскопический сканер, по всей видимости, будет интегрирован непосредственно в область дисплея.

Увы, пока не ясно, собирается ли Xiaomi выпускать коммерческий аппарат с предложенной конструкцией. Есть вероятность, что устройство останется очередной «бумажной» разработкой.



