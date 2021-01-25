Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

Китайская компания Xiaomi продолжает патентовать дизайны смартфонов с нестандартными конструктивными решениями: предложен ещё один вариант аппарата с гибким дисплеем.

Информация об устройстве опубликована на сайтах Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ресурс LetsGoDigital представил концептуальные рендеры новинки, созданные на основе патентной документации.

Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

Речь идёт о смартфоне в формате слайдера. Такая конструкция позволит задействовать скрытый блок фронтальной камеры: доступ к нему пользователи смогут получать, сдвигая часть корпуса. В состав блока могут быть включены несколько датчиков различного назначения.

Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

Дисплей занимает всю лицевую панель и загибается снизу на тыльную часть устройства. Основная камера имеет четырёхкомпонентное исполнение. С её помощью можно делать автопортреты, используя заднюю секцию гибкого экрана в качестве видоискателя.

Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

На рендерах можно видеть боковые физические кнопки управления. Дактилоскопический сканер, по всей видимости, будет интегрирован непосредственно в область дисплея.

Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства

Увы, пока не ясно, собирается ли Xiaomi выпускать коммерческий аппарат с предложенной конструкцией. Есть вероятность, что устройство останется очередной «бумажной» разработкой.

Xiaomi придумала смартфон-слайдер с гибким дисплеем, который загнут на заднюю часть устройства


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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