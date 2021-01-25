Sony может воскресить линейку Xperia Compact для любителей небольших смартфонов

После iPhone 12 mini многие захотели подобных небольших и привлекательных смартфонов и на базе Android. Возможно, скоро желание сбудется. По крайней мере, известный информатор OnLeaks поделился изображением и первыми подробностями о Xperia Compact — возрождённой серии небольших смартфонов Sony, которая была свёрнута после XZ2 Compact в 2018 году.

Угловатое устройство при размерах 140 ? 68,9 ? 8,9 мм будет чуть больше, чем конкурент из стана Apple , но 5,5-дюймовый экран и скромный по своим размерам корпус могут сделать его привлекательным выбором на фоне гигантов, которые сейчас доминируют среди смартфонов на базе Android. Неизвестно, какой процессор будет использовать Xperia Compact, но Sony разместит две камеры на тыльной стороне (одна из них будет 13-Мп), а в экранном вырезе поместит 8-Мп лицевую камеру, а также сохранит 3,5-мм гнездо для наушников.

Как и во многих телефонах Sony, в кнопку питания будет встроен сканер отпечатков пальцев. Неизвестно, когда японская компания собирается выпустить этот удобный в использовании телефон, но, опираясь на прошлый опыт, можно предположить, что объявлен он будет уже в феврале, а на прилавки поступит весной.

Будет ли у такого устройства достаточный рынок сбыта — другой вопрос. Помимо слухов о сокращении производства, аналитики из Consumer Intelligence Research Partners недавно сообщили, что продажи iPhone 12 mini составили лишь 6 % от продаж iPhone 12 в период с октября по ноябрь. С тех пор многое могло измениться, но вполне возможно, что Sony изначально ориентируется на нишевую аудиторию — относительно небольшое количество людей, которые хотят компактный и лёгкий современный аппарат без существенных компромиссов, но при этом не желают покупать iPhone.



