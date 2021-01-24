Насколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выхода

Портал GizChina со ссылкой на отчёт BankMyCell рассказал о темпах снижения цен на разные смартфоны на вторичном рынке. Наиболее быстро дешевеют Android-устройства, а медленнее всего — iPhone.

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Согласно исследованию, спустя год после выхода бюджетные Android-смартфоны теряют чуть более 50 % от своей изначальной стоимости. Android-флагманы дешевеют за тот же период на 33,62 %, а через два года — на 61,5 %. С iPhone ситуация лучше — за год смартфоны Apple теряют около 15 % от своей стоимости, за два года — 35,7 %. Спустя четыре года флагманские Android-смартфоны дешевеют на 81,11 %, а iPhone — на 66,43 %. Про бюджетники и говорить нечего — через четыре года они теряют порядка 95 % от своей первоначальной цены.

Если говорить про падение цен на флагманы Samsung и Apple 2020 года на вторичном рынке, то ситуация следующая:

Galaxy S20 — 34,78 % (iPhone 11 — 12,84 %);

Galaxy S20+ — 30,59 % (iPhone 11 Pro — 21,31 %);

Samsung-Galaxy S20 Ultra — 36,3 % (iPhone 11 Pro Max — 15,96%).

Лидерами по темпам снижения цен в первый год среди производителей Android-смартфонов стали HTC (53,08 %), Motorola (42,57 %), Sony (39,51 %) и Google (38,4 %). Меньше всего теряют в цене смартфоны Samsung (33,46 %), Nokia (30,29 %) и LG (26,46 %).



