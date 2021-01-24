Lifecell поможет своим клиентам сохранить самое ценное

Один из лидеров рынка украинской мобильной связи - компания Lifecell позаботилась о сохранности бесценной информации, которая может содержаться на SIM-картах ее клиентов. Отныне абоненты этого мобильного оператора смогут обзавестись резервными SIM-картами, дублирующими всю информацию, которая содержится на карте, использующейся в телефоне.

Компания Lifecell поможет своим клиентам сохранить самое ценное

Поломка SIM-карты, а также потеря или хищение телефона могут стать настоящим потрясением для владельца мобильного номера. Ведь обычно на SIM-картах хранятся деловые и личные контакты, которые нарабатывались и приобретались годами. Потеря SIM-карты для многих означает упущенные перспективы и связи, на восстановление которых уйдет много времени и сил.

Теперь же, благодаря новой услуге от Lifecell, клиент этого мобильного оператора может обзавестись картой-дублером с тем же номером, которая позволит своим владельцам сэкономить массу времени и нервов.

Компания Lifecell поможет своим клиентам сохранить самое ценное

Что касается денег, то стоимость резервной SIM-карты, по нынешним временам, можно считать символической. Ее можно приобрести за 50 гривен в любой из авторизованных точек, адреса которых содержатся на сайте компании Lifecell.

Адреса специализированных магазинов, в которых можно приобрести резервную карту, можно также узнать, позвонив по номеру 545. Для клиентов Lifecell звонки на этот номер бесплатные.

Напомним оператор Lifecell предоставляет своим клиентам уникальную услугу – бесплатные звонки на любые телефонные номера в Украине. Эта услуга отличается от других тем, что звонить можно даже, если на счете нет совсем денег. С помощью специального приложения абонент Lifecell может получить 100 минут для "аварийных" звонков на любые украинские номера.


Марченко Любов, Тудей

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