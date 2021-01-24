Samsung Galaxy A82 может стать первым 5G-смартфоном с поворотной камерой

В распоряжении интернет-источников оказалась информация о двух готовящихся смартфонах Samsung среднего уровня с поддержкой сотовой связи пятого поколения: речь идёт о моделях Galaxy A82 и Galaxy A72.

Утверждается, что Galaxy A82 станет первым в мире 5G-смартфоном, оборудованным поворотным блоком камер. Такую конструкцию, напомним, имеет модель Galaxy A80 (на изображении выше). Вращающийся модуль с датчиками изображений может выполнять функции и основной, и селфи-камеры.

Увы, сведений о технических характеристиках Galaxy A82 на данный момент нет. Но известно, что презентация устройства запланирована на вторую половину текущего года.

Что касается модели Galaxy A72, то данные о ней появились на сайте германской организации TUV Rheinland. Сертификацию прошли модификации устройства с кодовыми обозначениями SM-A725F/DS и SM-A725F. Говорится о поддержке зарядки в режиме 9 В / 2,77 A, то есть мощность составит приблизительно 25 Вт.

Смартфону Galaxy A72 приписывают наличие экрана Infinity-O AMOLED размером 6,7 дюйма по диагонали и фирменного процессора Exynos 1080 с интегрированным модемом 5G. Говорится о наличии порта USB Type-C и стандартного 3,5-мм гнезда для наушников. Устройство также будет доступно в 4G-версии на платформе Snapdragon 720G. Официальная презентация ожидается в ближайшее время.



