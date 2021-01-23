"Киевстар" подвергли жесткой критике за лимиты на "безлимитный" интернет

Компания "Киевстар" для особо активных пользователей интернета применяет суточные ограничения как по объему, так и по скорости загрузки. Это вызвало немало возмущенных и колких нареканий со стороны клиентов этого мобильного оператора. Люди говорят, что не подключали безлимитный тариф ради того, чтобы провайдер выставил им жесткие лимиты по объему и по скорости интернета.

Поводом для введения ограничений по скорости стал чрезмерный аппетит некоторых пользователей безлимитного тарифа, объяснили в "Киевстар".

"Анализ результатов проверок показывает, что небольшая группа абонентов (менее 0,5%) регулярно потребляет очень большие объемы мобильного Интернета, более 100 000 мегабайт в месяц. Эти абоненты чрезмерно загружают сеть и создают сложности для других 99,5% пользователей, у которых в период пиковой нагрузки могут возникнуть проблемы при звонках или использовании мобильного интернета", - пишут в объяснении к ограничениям на безлимит.

Чтобы создать для всех равные условия пользования трафиком, компания "Киевстар" ввела ограничения по скорости для чрезмерно активных пользователей интернета.

"Для всех абонентов, которые использовали в течение одного дня более 3000 МБ мобильного интернета, услуга передачи данных будет предоставляться на скорости 0,8 Мбит / c ", - объясняют в компании.

Кроме того, там пишут, что такие ограничения почувствуют лишь эти самые 0,5% клиентов "Киевстар". Для остальных все, как было, так и остается.

Правда, клиентов "Киевстар" такое объяснение мало удовлетворило. Они считают, что их просто жестоко обманули, пообещав безлимит, а на самом деле, заменив его интернетом на "черепашьем ходу".

За два года, прошедшие с тех пор , как "Киевстар" начал внедрять свою "политику справедливого доступа", тема не потеряла актуальности и себя не исчерпала, о чем свидетельствуют 4650 комментариев и 355286 просмотров.

Однако наиболее вдохновляет крайний комментарий, оставленный одним из пользователей пару часов назад.

"Да сколько можно переливать с пустого в порожнее. Здесь ежедневно появляется какой-то умник и начинает излагать как его устроит. В этой ветке уже тысячи сообщений нытья. Вот скажите, вы реально думаете, что после вашей писанины, что-то изменится? Руководство компании здешние опусы не читает. Им плевать. Данный форум создан для разгрузки коллцентра и не более. С таким же успехом можете покричать в колодец. Результат будет тот же", - пишет один из пользователей.

Интересно, закончится на этом обсуждение или нет?

Напомним, "Киевстар" придумал еще одну "завлекалку" для своих клиентов: он будет возвращать им "живые деньги", которые можно использовать для подключения дополнительных сервисов этого провайдера.