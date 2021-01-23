Samsung готовит планшет на базе процессора MediaTek Helio P22T

2021 год только начался, а Samsung уже выпустила несколько новых смартфонов, в том числе флагманское семейство Galaxy S21. Теперь, похоже, компания готовится представить новые планшеты. Сегодня мы сообщали, что Samsung готовит 5G-планшет Galaxy Tab S7 Lite и показывали рендеры предполагаемого Tab A 10.1. Теперь в базе данных бенчмарка Geekbench замечен планшет Samsung с кодовым именем SM-T225.

gizmochina.com

Согласно данным бенчмарка, устройство основано на чипе MediaTek MT8768WT, известным под маркетинговым названием Helio P22T. Этот процессор применяется ОЕМ-производителями довольно редко. На нём, например, базируется планшет Lenovo Tab M10 FHD Plus.

В состав MediaTek MT8768WT входит восемь ядер Arm Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц. Чипсет будет работать в связке с 3 Гбайт оперативной памяти, что свидетельствует о том, что речь идёт о доступном устройстве. В качестве операционной системы будет использоваться Android 11. В одноядерном тесте Geekbench планшет набирает 810, а в многоядерном — 3439 баллов.

gizmochina.com

Некоторые источники предполагают, что этот планшет будет выпущен как 8,4-дюймовый Galaxy Tab A. Однако тот факт, что прошлогодняя модель имеет номер модели SM-T307, позволяет предположить, что речь идёт о ещё более доступной модели.



