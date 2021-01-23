Samsung готовит планшет на базе процессора MediaTek Helio P22T

2021 год только начался, а Samsung уже выпустила несколько новых смартфонов, в том числе флагманское семейство Galaxy S21. Теперь, похоже, компания готовится представить новые планшеты. Сегодня мы сообщали, что Samsung готовит 5G-планшет Galaxy Tab S7 Lite и показывали рендеры предполагаемого Tab A 10.1. Теперь в базе данных бенчмарка Geekbench замечен планшет Samsung с кодовым именем SM-T225.

Samsung готовит планшет на базе процессора MediaTek Helio P22T

gizmochina.com

Согласно данным бенчмарка, устройство основано на чипе MediaTek MT8768WT, известным под маркетинговым названием Helio P22T. Этот процессор применяется ОЕМ-производителями довольно редко. На нём, например, базируется планшет Lenovo Tab M10 FHD Plus.

В состав MediaTek MT8768WT входит восемь ядер Arm Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц. Чипсет будет работать в связке с 3 Гбайт оперативной памяти, что свидетельствует о том, что речь идёт о доступном устройстве. В качестве операционной системы будет использоваться Android 11. В одноядерном тесте Geekbench планшет набирает 810, а в многоядерном — 3439 баллов.

Samsung готовит планшет на базе процессора MediaTek Helio P22T

gizmochina.com

Некоторые источники предполагают, что этот планшет будет выпущен как 8,4-дюймовый Galaxy Tab A. Однако тот факт, что прошлогодняя модель имеет номер модели SM-T307, позволяет предположить, что речь идёт о ещё более доступной модели.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi скоро представит новый смартфон Mi MIX 4Xiaomi скоро представит новый смартфон Mi MIX 4
Мобильный оператор запустил доступный тариф за 1 грн в день: 200 минут и 4Гб интернетаМобильный оператор запустил доступный тариф за 1 грн в день: 200 минут и 4Гб интернета
Telegram может исчезнуть из App Store: в США на мессенджер подали в судTelegram может исчезнуть из App Store: в США на мессенджер подали в суд
Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновкуБлогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку
Гибкий смартфон Xiaomi заметили в метроГибкий смартфон Xiaomi заметили в метро
Блок рекламы


Похожие новости
Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновкуБлогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку
Redmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине январяRedmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине января
Samsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камерSamsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камер
Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169Представлены смартфоны Moto G Stylus, Power и Play на базе Android 10 по цене от $169
Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Флагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 январяФлагман Realme V15 на базе Snapdragon 888 будет представлен 7 января
Samsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной память составит 128 ГбайтSamsung Galaxy S21 лишат слота microSD, а минимальный объём встроенной память составит 128 Гбайт
В 2020 году поставки телефонов Samsung впервые за 9 лет будут ниже 300 млн единицВ 2020 году поставки телефонов Samsung впервые за 9 лет будут ниже 300 млн единиц
Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+Крупная утечка полностью раскрыла характеристики Samsung Galaxy S21 и S21+
Последние новости
Подгружаем последние новости