Безлимитный интернет в Украине может пропасть - Vodafone, Киевстар, lifecell

Безлимитный интернет в Украине может скоро исчезнуть. Мобильным операторам становится все невыгоднее предоставлять абонентам бесплатные услуги в больших объемах. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Мобильные операторы в Украине откажутся от безлимитного интернета: названа причина

У мобильных операторов есть несколько причин поднять тарифы. Абоненты, которые пользуются интернетом в разы больше, за это не переплачивают, а значит, не приносят операторам деньги. Кроме того, есть люди, которые постоянно что-то скачивают на свои устройства, и это ухудшает жизнь другим абонентам с точки зрения технических условий. Таких абонентов у мобильных операторов 7-8% от всей абонентской базы.

По указанным выше причинам, Кусков считает, что со временем безлимитный интернет уйдет в прошлое. Тарифные планы будут иметь совершенно другие условия пользования, и людям придется дороже платить не только за связь, но и за интернет.

Мобильные операторы в Украине откажутся от безлимитного интернета: названа причина

А пока мобильные операторы соревнуются за количество абонентов и предлагают всевозможные акции, чтобы удержать своих клиентов. Например, у Vodafone до конца зимы действует акция "С Vodafone все свои", участники которой получат безлимитную связь со всеми мобильными операторами, которые функционируют в Украине, а также бесплатный интернет.

Киевстар в свою очередь снизил цену на свой самый популярный безлимитный тариф в три раза в рамках акции "Простой старт". Тарифный план Smart Max стоил раньше 300 гривен в месяц, но в рамках акции его стоимость снижена до 100 гривен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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