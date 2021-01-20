Xiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны Redmi

В феврале этого года будет представлена новая линейка смартфонов Redmi K40, в которую войдут модели Redmi K40 и Redmi K40 Pro. В связи с этим Xiaomi снизила цены на предыдущие модели. Однако, купить флагман по выгодной цене смогут только жители Китая.

Xiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны Redmi

Цена Redmi K30 будет снижена до 215 долларов. Смартфон, оснащенный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, построен на базе однокристальной системы Snaprdagon 730G, и ничем не уступает более новым моделям. Смартфон имеет экран диагональю 6,67 дюйма с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Двойная фронтальная камера на 20 и 2 Мп врезана в отверстие в экране. Основная камера имеет четыре модуля с основным датчиком Sony IMX686 на 64 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА/ч.

В Украине Redmi K30 можно купить за 7500 гривен. Смартфон представлен в трех цветах: синий, фиолетовый и красный.

Кроме того, через несколько дней будут снижены цены на смартфоны Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9.

В феврале, помимо новинок Redmi, Xiaomi выпустит смартфоны Mi 11 і Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны Redmi

Xiaomi Mi 11 будет доступен в синем и сером цветах в двух конфигурациях: с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти или 8/256 ГБ памяти. Xiaomi Mi 11 Lite будет доступен в синем, черном и розовом цветах с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти.

Новые Redmi Note 10 и Note 10 Pro получат двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Смартфоны будут оснащены системой Snapdragon 732G, 64-мгепиксельной камерой и аккумулятором емкостью 5050 мА/ч.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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