Xiaomi рекордно снизила цены на популярные смартфоны Redmi

В феврале этого года будет представлена новая линейка смартфонов Redmi K40, в которую войдут модели Redmi K40 и Redmi K40 Pro. В связи с этим Xiaomi снизила цены на предыдущие модели. Однако, купить флагман по выгодной цене смогут только жители Китая.

Цена Redmi K30 будет снижена до 215 долларов. Смартфон, оснащенный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, построен на базе однокристальной системы Snaprdagon 730G, и ничем не уступает более новым моделям. Смартфон имеет экран диагональю 6,67 дюйма с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Двойная фронтальная камера на 20 и 2 Мп врезана в отверстие в экране. Основная камера имеет четыре модуля с основным датчиком Sony IMX686 на 64 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4500 мА/ч.

В Украине Redmi K30 можно купить за 7500 гривен. Смартфон представлен в трех цветах: синий, фиолетовый и красный.

Кроме того, через несколько дней будут снижены цены на смартфоны Redmi 9, Redmi 10X и Redmi Note 9.

В феврале, помимо новинок Redmi, Xiaomi выпустит смартфоны Mi 11 і Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 будет доступен в синем и сером цветах в двух конфигурациях: с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти или 8/256 ГБ памяти. Xiaomi Mi 11 Lite будет доступен в синем, черном и розовом цветах с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти.

Новые Redmi Note 10 и Note 10 Pro получат двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Смартфоны будут оснащены системой Snapdragon 732G, 64-мгепиксельной камерой и аккумулятором емкостью 5050 мА/ч.