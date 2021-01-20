Гибкий смартфон Xiaomi заметили в метро

Гибкий смартфон – это уже не миф. Такой девайс от компании Xiaomi заметили и сняли у одного из пассажиров в китайском метро. Причем в кадре видно, что это не муляж: смартфон действительно работает и может складываться пополам.

Гибкий смартфон - уже не миф: в метро заметили такой Xiaomi

Пассажир был с гибким смартфоном от компании Xiaomi. Фотограф, запечатлевший необычный девайс, старался снять его как можно детальнее, однако очевидно, что обладатель гибкого смартфона вовсе не собирался афишировать ни себя, ни свою диковинку. Поэтому детально рассмотреть и снять "игрушку" все же не получилось.

Что известно о гибком смартфоне от Xiaomi

Все сведения о гибком смартфоне от Xiaomi можно почерпнуть лишь из снимков не самого лучшего качества, исподтишка сделанных в метро.

Гибкий смартфон - уже не миф: в метро заметили такой Xiaomi

На фото видно, что у него емкость встроенного хранилища равна 256 Гб, и также в нем используется оболочка MIUI 12.

Гибкий смартфон - уже не миф: в метро заметили такой Xiaomi

На фото не наблюдается фронтальной камеры. Не исключено, что она встроена в экран. Когда гибкий смартфон от Xiaomi находится в рабочем состоянии (разложен), то кнопки питания и регулировки громкости в нем располагаются там же, где и у остальных его негибких собратьев – на правой грани корпуса.

Гибкий смартфон - уже не миф: в метро заметили такой Xiaomi

Слухи о том, что в 2021 году сразу несколько компаний хотят представить разработанные ими гибкие смартфоны, циркулируют уже не первый месяц. Ну, а теперь вот гибкий смартфон от Xiaomi, "подсмотренный" в метро, появился как наглядное тому подтверждение.

Между тем компания Xiaomi намерена в наступившем году удивлять своих приверженцев не только этим гибким чудом. Так, уже в конце зимы-начале весны на рынке появится Xiaomi Mi 11 Ultra. А на осень создатели обещают порадовать поклонников линейки Mi MIX. Они представят новенький флагман Xiaomi Mi MIX 4 .


Марченко Любов, Тудей

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