Гибкий смартфон Xiaomi заметили в метро

Гибкий смартфон – это уже не миф. Такой девайс от компании Xiaomi заметили и сняли у одного из пассажиров в китайском метро. Причем в кадре видно, что это не муляж: смартфон действительно работает и может складываться пополам.

Пассажир был с гибким смартфоном от компании Xiaomi. Фотограф, запечатлевший необычный девайс, старался снять его как можно детальнее, однако очевидно, что обладатель гибкого смартфона вовсе не собирался афишировать ни себя, ни свою диковинку. Поэтому детально рассмотреть и снять "игрушку" все же не получилось.

Что известно о гибком смартфоне от Xiaomi

Все сведения о гибком смартфоне от Xiaomi можно почерпнуть лишь из снимков не самого лучшего качества, исподтишка сделанных в метро.

На фото видно, что у него емкость встроенного хранилища равна 256 Гб, и также в нем используется оболочка MIUI 12.

На фото не наблюдается фронтальной камеры. Не исключено, что она встроена в экран. Когда гибкий смартфон от Xiaomi находится в рабочем состоянии (разложен), то кнопки питания и регулировки громкости в нем располагаются там же, где и у остальных его негибких собратьев – на правой грани корпуса.

Слухи о том, что в 2021 году сразу несколько компаний хотят представить разработанные ими гибкие смартфоны, циркулируют уже не первый месяц. Ну, а теперь вот гибкий смартфон от Xiaomi, "подсмотренный" в метро, появился как наглядное тому подтверждение.

Между тем компания Xiaomi намерена в наступившем году удивлять своих приверженцев не только этим гибким чудом. Так, уже в конце зимы-начале весны на рынке появится Xiaomi Mi 11 Ultra. А на осень создатели обещают порадовать поклонников линейки Mi MIX. Они представят новенький флагман Xiaomi Mi MIX 4 .