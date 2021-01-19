Стала известна предполагаемая цена Honor V40 5G

В конце этой недели, 22 января, состоится презентация смартфона Honor V40 5G, первого мобильного устройства бренда, которое будет представлено после его отделения от Huawei . Благодаря многочисленным утечкам уже известно, как будет выглядеть новый флагман компании, а также раскрыты некоторые из его характеристик. А сегодня в социальной сети Weibo появилась информация о предполагаемой цене новинки.

Согласно свежей утечке, версию Honor V40 с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гбайт можно будет приобрести в Китае за 3999 юаней (около $616). Если эта информация соответствует истине, то грядущий Honor V40 станет самым дорогим на рынке смартфоном на базе чипа MediaTek Dimensity 1000+.

Насколько оправдана столь высокая цена, судить сложно. Следует отметить, что корпус Honor V40 изготовлен из высококачественных материалов, включая заднюю панель из стекла, чего нет у некоторых других более дешёвых смартфонов на базе Dimensity 1000+. Помимо этого, Honor V40 является одним из первых смартфонов, в камере которого есть новый 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766, который впервые был замечен у OPPO Reno5 Pro+.

Согласно слухам, спецификации Honor V40 включают 6,72-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2676 ? 1236 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и двойную фронтальную камеру в отверстии в его левом верхнем углу.

На борту смартфона имеется 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью до 256 Гбайт, батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 64 Вт и 50-ваттной беспроводной зарядки. Тыльная камера смартфона якобы включает 50-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик глубины. Также сообщается, что Honor V40 получит технологию GPU Turbo X для повышения производительности в играх.



