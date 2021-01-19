Стала известна предполагаемая цена Honor V40 5G

В конце этой недели, 22 января, состоится презентация смартфона Honor V40 5G, первого мобильного устройства бренда, которое будет представлено после его отделения от Huawei. Благодаря многочисленным утечкам уже известно, как будет выглядеть новый флагман компании, а также раскрыты некоторые из его характеристик. А сегодня в социальной сети Weibo появилась информация о предполагаемой цене новинки.

Согласно свежей утечке, версию Honor V40 с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гбайт можно будет приобрести в Китае за 3999 юаней (около $616). Если эта информация соответствует истине, то грядущий Honor V40 станет самым дорогим на рынке смартфоном на базе чипа MediaTek Dimensity 1000+.

Насколько оправдана столь высокая цена, судить сложно. Следует отметить, что корпус Honor V40 изготовлен из высококачественных материалов, включая заднюю панель из стекла, чего нет у некоторых других более дешёвых смартфонов на базе Dimensity 1000+. Помимо этого, Honor V40 является одним из первых смартфонов, в камере которого есть новый 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766, который впервые был замечен у OPPO Reno5 Pro+.

Согласно слухам, спецификации Honor V40 включают 6,72-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2676 ? 1236 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и двойную фронтальную камеру в отверстии в его левом верхнем углу.

На борту смартфона имеется 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель ёмкостью до 256 Гбайт, батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 64 Вт и 50-ваттной беспроводной зарядки. Тыльная камера смартфона якобы включает 50-мегапиксельный основной модуль, 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик глубины. Также сообщается, что Honor V40 получит технологию GPU Turbo X для повышения производительности в играх.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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