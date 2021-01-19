Мобильный оператор запустил доступный тариф за 1 грн в день: 200 минут и 4Гб интернета

Мобильный оператор Lycamobile, недавно появившийся в Украине, предлагает свои услуги по гораздо низшим тарифам, нежели остальные участники рынка мобильной связи, действующие в нашей стране.

Мобильный оператор запустил доступный тариф за 1 грн в день: 200 минут и 4Гб интернета

Самый высокий тариф на мобильную связь, предлагаемый этим оператором, дешевле, чем, к примеру, самый низкий тариф от Киевстар. При этом пакет услуг по такому тарифу у него намного объемнее, чем у патриарха украинской мобильной связи.

В пакет услуг по самому дорогому тарифу входит:

  • 800 минут звонков на другие операторы;
  • 40 минут звонков на номера зарубежных участников рынка;
  • безлимит на любые номера оператора Lycamobile, включая и те, которые находятся за рубежом;
  • 100 SMS;
  • 12 Гб мобильного интернета.

При этом самый дешевый пакет услуг стоит всего 30 гривен в месяц (то есть, 1 гривну в сутки).

Мобильный оператор запустил доступный тариф за 1 грн в день: 200 минут и 4Гб интернета

Пакет услуг по минимальному тарифу также впечатляет: от безлимитных звонков внутри сети до 4 гигабайт интернета, 200 минут звонков на другие операторы и 300 звонков заграничным пользователям Lycamobile.

Почему - так дешево?

Издание prostomob пишет, что такова стратегия Lycamobile: оператор агрессивно захватывает рынок, демпингуя по сравнению с другими его участниками. Таким образом ему уже удалось завоевать позиции в 25 странах (большинстве стран Европы, а также в Австралии, США, ЮАР, Уганде и Тунисе).

Выставлять такие низкие тарифы на мобильную связь компании позволяет еще одна особенность ее деятельности: она не "заморачивается" покупкой дорогостоящего оборудования и созданием собственной инфраструктуры, а просто арендует частоты у местных телеком-провайдеров.


Марченко Любов, Тудей

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