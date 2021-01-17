В социальной сети Weibo появился тизер нового поколения геймерского смартфона ASUS ROG Phone

ASUS в китайской социальной сети Weibo опубликовала тизер нового геймерского смартфона ASUS ROG Phone. Об этом сообщило издание Android Authority со ссылкой на GizChina. Предполагается, что устройство могут представить весной 2021 года.

Источник изображения: Weibo

При этом название смартфона остаётся неизвестно — это будет ROG Phone 4 или ROG Phone 5, потому что компания может пропустить цифру 4 в названии, так как в китайской культуре она ассоциируется с неудачей. Пользователи в Сети распознали на изображении созвездие Овна, которое становится видно во время весеннего равноденствия, так что можно ожидать презентацию смартфона именно весной этого года. Также от компании ожидают новых подробностей по поводу смартфона в ближайшие недели. Кстати, на картинке есть ещё один возможный намёк на одну из ключевых особенностей грядущего смартфона: вероятно, аппарат получит безрамочный дизайн, впервые в истории семейства ROG Phone.

Ожидается, что ASUS отдаст предпочтение частоте обновления матрицы, а не её разрешению, так что смартфон получит экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц на манер Xiaomi Black Shark 4. GizChina отмечает, что такого разрешения хватит для комфортного игрового процесса. К тому же большое разрешение экрана излишне нагружает графический процессор, что может негативно сказаться на плавности воспроизведения.

Что касается спецификаций — в декабре 2020 года две конфигурации аппарата «засветились» в тестах Geekbench и HTML5 под кодовыми названиями ASUS_I005DA и ASUS_I005DB. В тесте HTML5 смартфон набрал 469 баллов из 555 возможных. Исходя из данных бенчмарка Geekbench, смартфон получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888, 8 Гбайт оперативной памяти и Android 11 из коробки.

ROG Phone 3 был представлен в июле 2020 года.



