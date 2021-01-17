Xiaomi скоро представит новый смартфон Mi MIX 4

Корпорация Xiaomi уже в этом году представит новый смартфон в линейке Mi MIX. Флагманский смартфон Xiaomi Mi MIX 4 планируют выпустить уже осенью.

Xiaomi готовится представить новый флагман из линейки Mi MIX

Поклонникам этой линейки смартфонов пришлось заручиться довольно продолжительным ожиданием. Ведь со времени выхода крайне модели из ряда Mi MIX прошло уже почти два года. Xiaomi Mi MIX 3 5G увидел свет в мае 2019, и с тех пор эта линейка более не пополнялась новыми моделями.

Однако недавно известный сетевой инсайдер Digital Chat Station поделился информацией, что осенью все-таки представят новую модель. Впрочем, новый флагманский смартфон Xiaomi Mi MIX 4 появится не раньше, чем будет выпущена другая модель - Xiaomi Mi 11 Ultra.

Причем на рынке только сейчас появился его предшественник - Xiaomi Mi 11. Поэтому его pro-версия появится где-то в феврале-марте. Поэтому Xiaomi Mi MIX 4 представят не раньше осени.

Xiaomi готовится представить новый флагман из линейки Mi MIX

Эксперты рынка говорят, что, вероятно Xiaomi Mi 11 Ultra будет предназначен только для внутреннего рынка, как и еще один представитель этой линейки - Xiaomi Mi 10 Ultra, который можно купить лишь в Китае.

Напомним, Xiaomi попала в "черный список" из девяти китайских компаний в США. Они якобы работают на военную промышленность Китая. При этом американским инвесторам, имеющим свои доли в этих компаниях надлежит забрать оттуда свои деньги до 11 ноября 2021 года.


Марченко Любов, Тудей

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