WhatsApp отложил изменения в политике сбора персональных данных и попытается объяснить, что бояться нечего

Популярный мессенджер WhatsApp перенёс на три месяца введение новой политики конфиденциальности, которая должна была вступить в силу 8 февраля. Соответствующее сообщение было опубликовано в блоге разработчиков сервиса.

WhatsApp отложил изменения в политике сбора персональных данных и попытается объяснить, что бояться нечего

Изображение: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Изменения в политике конфиденциальности предполагают, что WhatsApp будет передавать некоторые пользовательские данные материнской компании Facebook. Это и вызвало негативную реакцию пользователей по всему миру, некоторые из которых начали искать альтернативу популярному мессенджеру. Это привело к тому, что за последние несколько дней существенно выросла пользовательская аудитория некоторых конкурентов WhatsApp, таких как Signal и Telegram.

Разработчики настаивают на том, что недовольство пользователей вызвано путаницей, которая возникла после того, как были опубликованы новые правила конфиденциальности. В компании также отметили появление большого количества дезинформации, связанной с этими изменениями.

В итоге было принято решение о необходимости переноса даты вступления в силу новых правил конфиденциальности. Разработчики намерены использовать это время, чтобы сосредоточиться на информировании пользователей о новых изменениях в политике сервиса, а также о способах обеспечения конфиденциальности в чатах и обработке других данных пользователей.

Источник отмечает, что новые правила затрагивают только бизнес-чаты и никак не влияют на личные беседы пользователей. Это означает, что данные чатов, где пользователи общаются с представителями каких-либо компаний, могут храниться на серверах Facebook. При этом разработчики отмечают, что ни WhatsApp, ни Facebook не имеют доступа к пользовательским сообщениям, фото, видео или иным файлам, передаваемым в процессе общения, поскольку для защиты от таких злоупотреблений используется сквозное шифрование.

Что касается новых правил конфиденциальности, то они всё же вступят в силу 15 мая. До этого срока пользователи мессенджера, которые отказались принять новые правила, блокироваться не будут. Однако полностью отказываться от изменений сервис не будет, и разработчикам предстоит попытаться донести до пользователей суть новой политики конфиденциальности.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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