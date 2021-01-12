Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и он скоро появится в смартфонах

Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и он скоро появится в смартфонах

Во многих флагманских смартфонах используются ультразвуковые датчики Qualcomm 3D Sonic, располагающиеся под экранами и позволяющие быстро и надёжно сканировать отпечатки пальцев на дисплее даже на влажных пальцах. Однако нет предела совершенству, так что компания представила следующее поколение таких сканеров.

Датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor первого поколения был ультратонким — всего 0,2 мм. Это позволяло производителям создавать тонкие флагманские смартфоны, не особо жертвуя батареей или иными компонентами — сенсор использовался, например в аппаратах Samsung Galaxy серий S10, Note10, S20 и Note20.

Теперь Qualcomm представила 3D Sonic Sensor Gen 2. Площадь этого датчика второго поколения станет на 77 % больше: 64 мм2 (8 ? 8 мм) против 36 мм2 (4 ? 9 мм). Таким образом, он собирает в 1,7 раза больше биометрических данных. При этом его скорость работы возросла на 50 % — то есть разблокироваться устройство будет ещё быстрее.

Как сообщает производитель, Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 дебютирует в мобильных устройствах уже начале 2021 года. Другими словами, мы вполне можем надеяться, что он будет применяться в смартфонах Samsung Galaxy S21, анонс которых намечен на 14 января (об этом уже ходили слухи).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардовРынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13
Приложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурированиеПриложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурирование
Redmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине январяRedmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине января
Блок рекламы


Похожие новости
TCL представила доступные смартфоны 20 5G и 20 SETCL представила доступные смартфоны 20 5G и 20 SE
Технология голограмм из «Звёздных войн» обещает стать реальностью на смартфонах в этом годуТехнология голограмм из «Звёздных войн» обещает стать реальностью на смартфонах в этом году
Bose представила беспроводные наушники Sport Open Earbuds за $200 для занятий спортомBose представила беспроводные наушники Sport Open Earbuds за $200 для занятий спортом
Qualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфоновQualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов
В WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового годаВ WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года
Подэкранный дактилоскопический сенсор Xiaomi Mi 11 сможет измерять пульсПодэкранный дактилоскопический сенсор Xiaomi Mi 11 сможет измерять пульс
Xiaomi представила Redmi Note 9 4G и Note 9 5G — бюджетные смартфоны с большими экранами, ёмкими батареями и 48-Мп камерамиXiaomi представила Redmi Note 9 4G и Note 9 5G — бюджетные смартфоны с большими экранами, ёмкими батареями и 48-Мп камерами
Samsung представила Galaxy A12 и A02S — бюджетные смартфоны с большими экранами, множеством камер и ёмкими батареямиSamsung представила Galaxy A12 и A02S — бюджетные смартфоны с большими экранами, множеством камер и ёмкими батареями
Google выпустила новый Google Pay. Что новогоGoogle выпустила новый Google Pay. Что нового
Samsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерамиSamsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерами
Последние новости
Подгружаем последние новости