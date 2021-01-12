Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения и он скоро появится в смартфонах

Во многих флагманских смартфонах используются ультразвуковые датчики Qualcomm 3D Sonic, располагающиеся под экранами и позволяющие быстро и надёжно сканировать отпечатки пальцев на дисплее даже на влажных пальцах. Однако нет предела совершенству, так что компания представила следующее поколение таких сканеров.

Датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor первого поколения был ультратонким — всего 0,2 мм. Это позволяло производителям создавать тонкие флагманские смартфоны, не особо жертвуя батареей или иными компонентами — сенсор использовался, например в аппаратах Samsung Galaxy серий S10, Note10, S20 и Note20.

Теперь Qualcomm представила 3D Sonic Sensor Gen 2. Площадь этого датчика второго поколения станет на 77 % больше: 64 мм2 (8 ? 8 мм) против 36 мм2 (4 ? 9 мм). Таким образом, он собирает в 1,7 раза больше биометрических данных. При этом его скорость работы возросла на 50 % — то есть разблокироваться устройство будет ещё быстрее.

Как сообщает производитель, Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 дебютирует в мобильных устройствах уже начале 2021 года. Другими словами, мы вполне можем надеяться, что он будет применяться в смартфонах Samsung Galaxy S21, анонс которых намечен на 14 января (об этом уже ходили слухи).



