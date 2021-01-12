TCL представила доступные смартфоны 20 5G и 20 SE

TCL 20 5G представляет собой один из многих доступных 5G-смартфонов, выпуск которых ожидается в этом году. Стоимость устройства составит 300 евро, что на целых 100 евро дешевле, чем прошлогодний TCL 10 5G. Кроме того, в семейство TCL 20 войдёт ещё четыре других смартфона.

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В TCL 20 5G используется новый чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G. К сожалению, встроенный в чипсет модем не поддерживает частоты mmWave, однако это не столь критично для доступного устройства. Смартфон может похвастаться большим 6,67-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Яркость матрицы составляет 450 нит. Поддерживается конвертация SDR-контента в HDR в реальном времени. Устройство поддерживает HDR10 и предлагает возможности калибровки цветопередачи, что нетипично для столь доступных смартфонов.

theverge.com

Тыльная камера представлена тройным модулем с основным 48-Мп датчиком. Среди программных «фишек» стоит отметить функцию Smart 5G, обеспечивающую интеллектуальное переключение между сетями 5G и 4G с целью продлить время автономной работы. В смартфоне используется аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч. В качестве операционной системы предустановлена Android 10.

theverge.com

Вместе с базовым TCL 20 5G представлен TCL 20 SE. Он отличается от базовой модели на 500 мА·ч большей батареей, стереодинамиками, но разрешение 6,82-дюймового дисплея соответствует HD+. Смартфон лишён поддержки 5G. Устройство получило четыре датчика основной камеры и поставляется с Android 11 из коробки. Эта модель обойдётся покупателям в 150 евро.

Про остальные три модели аппаратов серии TCL 20 информации пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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