Redmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине января

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о сроках анонса одного из самых недорогих смартфонов на флагманском процессоре Snapdragon 888: речь идёт об аппарате Redmi, который готовит к выпуску компания Xiaomi.

О том, что под брендом Redmi дебютирует «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888, сообщалось в первых числах декабря прошлого года. Тогда говорилось, что он войдёт в семейство Redmi K40. Новые сведения подтверждают данную информацию.

В названную серию аппаратов, как утверждается, войдут базовая версия Redmi K40 и модификация Redmi K40 Pro. Последняя как раз и получит чип Snapdragon 888, который, напомним, объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Что касается стандартной модели Redmi K40, то ей приписывают использование пока не представленного официально процессора MediaTek с поддержкой сотовой связи 5G.

Сообщается, что смартфоны Redmi K40 будут официально представлены уже 20 января. Фактические продажи, вероятно, начнутся несколько позднее.

Добавим, что большинство флагманских аппаратов, которые выйдут в текущем году, будут использовать именно платформу Snapdragon 888. Впрочем, в ассортименте MediaTek также появятся новые чипы для смартфонов высшего ценового сегмента.



