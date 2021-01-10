Redmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине января

Redmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине января

В распоряжении сетевых источников оказалась информация о сроках анонса одного из самых недорогих смартфонов на флагманском процессоре Snapdragon 888: речь идёт об аппарате Redmi, который готовит к выпуску компания Xiaomi.

О том, что под брендом Redmi дебютирует «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888, сообщалось в первых числах декабря прошлого года. Тогда говорилось, что он войдёт в семейство Redmi K40. Новые сведения подтверждают данную информацию.

В названную серию аппаратов, как утверждается, войдут базовая версия Redmi K40 и модификация Redmi K40 Pro. Последняя как раз и получит чип Snapdragon 888, который, напомним, объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Что касается стандартной модели Redmi K40, то ей приписывают использование пока не представленного официально процессора MediaTek с поддержкой сотовой связи 5G.

Redmi представит «доступный» смартфон на базе Snapdragon 888 во второй половине января

Сообщается, что смартфоны Redmi K40 будут официально представлены уже 20 января. Фактические продажи, вероятно, начнутся несколько позднее.

Добавим, что большинство флагманских аппаратов, которые выйдут в текущем году, будут использовать именно платформу Snapdragon 888. Впрочем, в ассортименте MediaTek также появятся новые чипы для смартфонов высшего ценового сегмента.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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