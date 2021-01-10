Вместо WhatsApp: Илон Маск порекомендовал Signal, и теперь в мессенджере наплыв желающих

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск в своём твиттере опубликовал пост с рекомендацией использовать мессенджер Signal вместо WhatsApp. Причина — новая политика конфиденциальности последнего, которая предусматривает расширенный перечень обмена пользовательскими данными с Facebook.

Вместо WhatsApp: Илон Маск порекомендовал Signal, и теперь в мессенджере наплыв желающих

Источник изображения: CNET

Многих возмутило, как WhatsApp изменил политику конфиденциальности, принудив всех согласиться, что их данные будут передаваться в Facebook. Среди возмущённых оказался Маск, который выступил с конкретной рекомендацией — переходить на защищённый мессенджер Signal.

Опубликованный Маском твит репостнул генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey). После этого в приложение Signal хлынул большой поток новых пользователей. В связи с этим разработчики Signal сообщили в твиттере о перебоях в отправке проверочных кодов для авторизации. Однако разработчики уже решают эту проблему.

Use Signal

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Илон Маск критикует Facebook. Ранее он вёл публичный спор с социальной сетью о принципах обработки персональных данных своих пользователей. В итоге в 2018 году он удалил из Facebook свою личную страницу, а также сообщества своих компаний — Tesla и SpaceX.

Signal — мессенджер, который использует сквозное (end-to-end) шифрование во всех диалогах. Поэтому все сообщения, которые отправляются и принимаются участниками чатов в самом начале, шифруются специальным ключом, а потом расшифровываются уже непосредственно на устройстве получателя. Так что компания не проводит обработку сообщений и отправляемого контента на своих серверах. Даже в Telegram сквозное шифрование применяется только в специальных «секретных чатах», в остальных случаях оно расшифровывается удалённо на сервере приложения. Ещё в Signal отсутствует реклама и имеются такие функции, как таймер самоуничтожения сообщения, защита от предпросмотра при переключении приложений, запрос пароля при бездействии.

Вот ещё некоторые функции Signal:

  • ретрансляция звонков через серверы Signal для защиты IP-адреса;
  • отображение звонков вне мессенджера, например, в штатном приложении «Телефон»;
  • изменение пин-кода, настройка напоминания о необходимости его смены;
  • запрос пин-кода при повторной регистрации в Signal;
  • блокировка мессенджера с помощью пин-кода, Face ID или Touch ID;
  • защита экрана: содержимое мессенджера не отображается в меню многозадачности;
  • разрешение на переписку с абонентами, которых нет в списке контактов;
  • очистка истории чатов.

Недавно Skype в своём официальном твиттере опубликовал пост, в котором говорится о том, что разработчики этого мессенджера не хранят и не обрабатывают конфиденциальную информацию своих пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардовРынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13Samsung станет единственным поставщиком 120-Гц LTPO OLED-панелей для iPhone 13
Qualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфоновQualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов
Приложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурированиеПриложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурирование
Блок рекламы


Похожие новости
В WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового годаВ WhatsApp установлен новый рекорд по количеству звонков в канун Нового года
Мессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом годуМессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом году
Американский суд послал повестку по WhatsApp. Вручение подтвердили галочкой в мессенджереАмериканский суд послал повестку по WhatsApp. Вручение подтвердили галочкой в мессенджере
Обратиться в техподдержку WhatsApp можно будет прямо из мессенджераОбратиться в техподдержку WhatsApp можно будет прямо из мессенджера
Huawei вынуждена выпустить новую версию Nova 7 SE на процессоре MediaTek вместо фирменного KirinHuawei вынуждена выпустить новую версию Nova 7 SE на процессоре MediaTek вместо фирменного Kirin
WhatsApp позволит навсегда отключать звуковые уведомления и даст больше информации о состоянии хранилищаWhatsApp позволит навсегда отключать звуковые уведомления и даст больше информации о состоянии хранилища
Представлена обновлённая гибкая «раскладушка» Motorola Razr. Теперь с 5G и улучшенными камерамиПредставлена обновлённая гибкая «раскладушка» Motorola Razr. Теперь с 5G и улучшенными камерами
WhatsApp получит очередную долгожданную функцию из TelegramWhatsApp получит очередную долгожданную функцию из Telegram
Теперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынокТеперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынок
Смартфоны Huawei серии Mate 40 ограничатся 90-Гц дисплеями вместо 120-ГцСмартфоны Huawei серии Mate 40 ограничатся 90-Гц дисплеями вместо 120-Гц
Последние новости
Подгружаем последние новости