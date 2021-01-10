Вместо WhatsApp: Илон Маск порекомендовал Signal, и теперь в мессенджере наплыв желающих

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск в своём твиттере опубликовал пост с рекомендацией использовать мессенджер Signal вместо WhatsApp. Причина — новая политика конфиденциальности последнего, которая предусматривает расширенный перечень обмена пользовательскими данными с Facebook.

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Многих возмутило, как WhatsApp изменил политику конфиденциальности, принудив всех согласиться, что их данные будут передаваться в Facebook. Среди возмущённых оказался Маск, который выступил с конкретной рекомендацией — переходить на защищённый мессенджер Signal.

Опубликованный Маском твит репостнул генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey). После этого в приложение Signal хлынул большой поток новых пользователей. В связи с этим разработчики Signal сообщили в твиттере о перебоях в отправке проверочных кодов для авторизации. Однако разработчики уже решают эту проблему.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Илон Маск критикует Facebook. Ранее он вёл публичный спор с социальной сетью о принципах обработки персональных данных своих пользователей. В итоге в 2018 году он удалил из Facebook свою личную страницу, а также сообщества своих компаний — Tesla и SpaceX.

Signal — мессенджер, который использует сквозное (end-to-end) шифрование во всех диалогах. Поэтому все сообщения, которые отправляются и принимаются участниками чатов в самом начале, шифруются специальным ключом, а потом расшифровываются уже непосредственно на устройстве получателя. Так что компания не проводит обработку сообщений и отправляемого контента на своих серверах. Даже в Telegram сквозное шифрование применяется только в специальных «секретных чатах», в остальных случаях оно расшифровывается удалённо на сервере приложения. Ещё в Signal отсутствует реклама и имеются такие функции, как таймер самоуничтожения сообщения, защита от предпросмотра при переключении приложений, запрос пароля при бездействии.

Вот ещё некоторые функции Signal:

ретрансляция звонков через серверы Signal для защиты IP-адреса;

отображение звонков вне мессенджера, например, в штатном приложении «Телефон»;

изменение пин-кода, настройка напоминания о необходимости его смены;

запрос пин-кода при повторной регистрации в Signal;

блокировка мессенджера с помощью пин-кода, Face ID или Touch ID;

защита экрана: содержимое мессенджера не отображается в меню многозадачности;

разрешение на переписку с абонентами, которых нет в списке контактов;

очистка истории чатов.

Недавно Skype в своём официальном твиттере опубликовал пост, в котором говорится о том, что разработчики этого мессенджера не хранят и не обрабатывают конфиденциальную информацию своих пользователей.



