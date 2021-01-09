Приложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурирование

Компания Google удалила Parler из своего магазина приложений Play Store. Parler — это американская служба микроблогов и социальных сетей, запущенная в августе 2018 года. Parler выступала как альтернатива Twitter с её жёсткой политикой цензурирования.

Приложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурирование

Getty Images

Parler (с французского буквально — «Говорить») основали в 2018 году Джон Матце (John Matze) и Джаред Томсон (Jared Thomson). Соцсеть позиционирует себя в качестве свободной и беспристрастной альтернативы платформам вроде Twitter и Facebook и насчитывает более 10 млн пользователей (около 4 млн активных).

Вот полное заявление Google по поводу удаления приложения из своего репозитория: «В целях защиты безопасности пользователей в Google Play наша политика всегда требовала, чтобы приложения, отображающие пользовательский контент, придерживались политики модерации и принудительно удаляли вопиющий контент: например, сообщения, призывающие к насилию. Все разработчики соглашаются с этими условиями, и мы напоминали Parler о нашей политике в последние месяцы. Нам известно о продолжающихся публикациях в приложении Parler, направленных на подстрекательство к происходящему в США насилию. Мы понимаем, что могут проводиться разумные дебаты о политике в отношении контента и что приложениям может быть сложно немедленно удалить весь контент, нарушающий закон, но для того, чтобы распространять приложение через Google Play, мы действительно требуем, чтобы приложения реализовывали надёжную модерацию вопиющего контента. В свете этой постоянной и неотложной угрозы общественной безопасности мы приостанавливаем размещение приложения в Play Store до тех пор, пока не будут устранены эти проблемы».

Приложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурирование

The Verge

Как сообщает BuzzFeed News, Apple тоже поставила Parler ультиматум, что заблокирует приложение в субботу. Оно по-прежнему доступно в магазине App Store, но, видимо, это ненадолго. Это происходит вслед за тем, как сторонники Дональда Трампа (Donald Trump) штурмовали Капитолий. Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Трампа в пятницу вечером, а Facebook ввела бессрочный запрет в четверг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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