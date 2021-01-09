Приложение американской соцсети Parler удалили из Google Play за недостаточное цензурирование

Компания Google удалила Parler из своего магазина приложений Play Store. Parler — это американская служба микроблогов и социальных сетей, запущенная в августе 2018 года. Parler выступала как альтернатива Twitter с её жёсткой политикой цензурирования.

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Parler (с французского буквально — «Говорить») основали в 2018 году Джон Матце (John Matze) и Джаред Томсон (Jared Thomson). Соцсеть позиционирует себя в качестве свободной и беспристрастной альтернативы платформам вроде Twitter и Facebook и насчитывает более 10 млн пользователей (около 4 млн активных).

Вот полное заявление Google по поводу удаления приложения из своего репозитория: «В целях защиты безопасности пользователей в Google Play наша политика всегда требовала, чтобы приложения, отображающие пользовательский контент, придерживались политики модерации и принудительно удаляли вопиющий контент: например, сообщения, призывающие к насилию. Все разработчики соглашаются с этими условиями, и мы напоминали Parler о нашей политике в последние месяцы. Нам известно о продолжающихся публикациях в приложении Parler, направленных на подстрекательство к происходящему в США насилию. Мы понимаем, что могут проводиться разумные дебаты о политике в отношении контента и что приложениям может быть сложно немедленно удалить весь контент, нарушающий закон, но для того, чтобы распространять приложение через Google Play, мы действительно требуем, чтобы приложения реализовывали надёжную модерацию вопиющего контента. В свете этой постоянной и неотложной угрозы общественной безопасности мы приостанавливаем размещение приложения в Play Store до тех пор, пока не будут устранены эти проблемы».

The Verge

Как сообщает BuzzFeed News, Apple тоже поставила Parler ультиматум, что заблокирует приложение в субботу. Оно по-прежнему доступно в магазине App Store, но, видимо, это ненадолго. Это происходит вслед за тем, как сторонники Дональда Трампа (Donald Trump) штурмовали Капитолий. Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Трампа в пятницу вечером, а Facebook ввела бессрочный запрет в четверг.



