Samsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камер

Все поклонники цифровых технологий в данный момент сосредоточены на близящемся выпуске нового флагманского семейства смартфонов Samsung Galaxy S21. Тем не менее, корейская компания не забывает и о своих более доступных смартфонах, которые снискали высокую популярность среди потребителей. Сегодня в Сети появились новые качественные рендеры Galaxy A32 с необычным дизайном основной камеры.

phonearena.com

Мы уже привыкли, что производители смартфонов визуально отделяют блок основной камеры от всей остальной поверхности устройства. В Galaxy A32 Samsung решила пойти по другому пути. Четыре объектива основной камеры и светодиодная вспышка просто сгруппированы в левом верхнем углу однородной задней панели смартфона. Такой дизайн выглядит достаточно свежо и необычно, отдалённо напоминая iPhone 5C и Google Pixel 3a с увеличенным количеством объективов.

phonearena.com

Согласно имеющимся данным, главный сенсор основной камеры смартфона получит разрешение 48 Мп. Также известно, что Galaxy A32 будет основан на 5G-чипсете MediaTek Dimensity 720, который будет работать в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Предполагается, что на некоторых рынках будет доступна 4G-версия смартфона. Стоимость и дата старта продаж устройства пока не сообщаются.



