Samsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камер

Все поклонники цифровых технологий в данный момент сосредоточены на близящемся выпуске нового флагманского семейства смартфонов Samsung Galaxy S21. Тем не менее, корейская компания не забывает и о своих более доступных смартфонах, которые снискали высокую популярность среди потребителей. Сегодня в Сети появились новые качественные рендеры Galaxy A32 с необычным дизайном основной камеры.

Samsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камер

phonearena.com

Мы уже привыкли, что производители смартфонов визуально отделяют блок основной камеры от всей остальной поверхности устройства. В Galaxy A32 Samsung решила пойти по другому пути. Четыре объектива основной камеры и светодиодная вспышка просто сгруппированы в левом верхнем углу однородной задней панели смартфона. Такой дизайн выглядит достаточно свежо и необычно, отдалённо напоминая iPhone 5C и Google Pixel 3a с увеличенным количеством объективов.

Samsung Galaxy A32 получит свежий облик блока тыльных камер

phonearena.com

Согласно имеющимся данным, главный сенсор основной камеры смартфона получит разрешение 48 Мп. Также известно, что Galaxy A32 будет основан на 5G-чипсете MediaTek Dimensity 720, который будет работать в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Предполагается, что на некоторых рынках будет доступна 4G-версия смартфона. Стоимость и дата старта продаж устройства пока не сообщаются.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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