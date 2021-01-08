Смартфон Honor V40 5G с двойной фронтальной камерой дебютирует 18 января

Марка Honor, по сообщениям интернет-источников, опубликовала ряд тизеров, сообщающих, что презентация производительного смартфона V40 5G с поддержкой сотовой связи пятого поколения состоится через 10 дней — 18 января.

На изображениях видно, что аппарат оборудован дисплеем, загибающимся на боковые части корпуса. В левом верхнем углу экрана предусмотрено вытянутое отверстие для двойной фронтальной камеры. В нижней части корпуса находятся слот для SIM-карт и порт USB Type-C.

По имеющимся данным, смартфон оборудован 6,72-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2676 ? 1236 точек. Частота обновления составляет 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя достигает 300 Гц. Непосредственно в область этой панели встроен дактилоскопический сканер.

Смартфон будет нести на борту процессор MediaTek Dimensity 1000+, функционирующий в тандеме с 8 Гбайт оперативной памяти. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-модулем на 128 и 256 Гбайт.

Кроме того, говорится о наличии четверной камеры с 50-мегапиксельным основным сенсором, а также аккумулятора с поддержкой 66-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной подзарядки.



