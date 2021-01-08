Флагманский смартфон IQOO 7 получит мощную систему жидкостного охлаждения

Вчера IQOO сообщила, что грядущий флагман бренда сможет похвастаться двухосевыми линейными вибромоторами, Hi-Res-стереодинамиками и экраном, чувствительным к силе нажатия. Сегодня компания раскрыла ещё одну интересную особенность смартфона. IQOO 7 получит мощную систему жидкостного охлаждения Power Pump 4K.

Флагманский смартфон IQOO 7 получит мощную систему жидкостного охлаждения

gizchina.com

Охладитель сможет похвастаться впечатляющей площадью 4096 квадратных миллиметров. Сообщается, что он будет прикрывать все компоненты на плате смартфона, подверженные нагреву. Такая система охлаждения позволит устройству, которое будет построена на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888, поддерживать высокий уровень производительности в течение длительного времени в условиях высокой нагрузки. Таким образом, IQOO 7 идеально подойдёт самым взыскательным геймерам.

Флагманский смартфон IQOO 7 получит мощную систему жидкостного охлаждения

gizchina.com

Напомним, что IQOO 7 будет представлен уже в ближайший понедельник, 11 января. Телефон сможет похвастаться большим экраном с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой и 120-Вт быстрой зарядкой. Цена устройства пока не сообщается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Qualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфоновQualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов
Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеровРынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров
Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардовРынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Глава Ericsson выступил за отмену запрета на использование 5G-оборудования Huawei в ШвецииГлава Ericsson выступил за отмену запрета на использование 5G-оборудования Huawei в Швеции
Блок рекламы


Похожие новости
Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21
Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеровРынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров
Qualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфоновQualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов
Мессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом годуМессенджер WhatsApp получит массу улучшений в этом году
Xiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраномXiaomi запатентовала два новых дизайна смартфонов, обёрнутых экраном
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»
Xiaomi одумалась: флагманский Mi 11 выйдет в версиях с зарядкой и без неё. Стоить они будут одинаковоXiaomi одумалась: флагманский Mi 11 выйдет в версиях с зарядкой и без неё. Стоить они будут одинаково
Motorola намекает на скорый выход флагманского смартфона с чипом Snapdragon 888Motorola намекает на скорый выход флагманского смартфона с чипом Snapdragon 888
Представлен Hisense A7 — первый в мире 5G-смартфон с чёрно-белым экраномПредставлен Hisense A7 — первый в мире 5G-смартфон с чёрно-белым экраном
Vivo готовит бюджетный смартфон Y31 на базе Snapdragon 662Vivo готовит бюджетный смартфон Y31 на базе Snapdragon 662
Последние новости
Подгружаем последние новости