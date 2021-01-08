Флагманский смартфон IQOO 7 получит мощную систему жидкостного охлаждения

Вчера IQOO сообщила, что грядущий флагман бренда сможет похвастаться двухосевыми линейными вибромоторами, Hi-Res-стереодинамиками и экраном, чувствительным к силе нажатия. Сегодня компания раскрыла ещё одну интересную особенность смартфона. IQOO 7 получит мощную систему жидкостного охлаждения Power Pump 4K.

gizchina.com

Охладитель сможет похвастаться впечатляющей площадью 4096 квадратных миллиметров. Сообщается, что он будет прикрывать все компоненты на плате смартфона, подверженные нагреву. Такая система охлаждения позволит устройству, которое будет построена на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888, поддерживать высокий уровень производительности в течение длительного времени в условиях высокой нагрузки. Таким образом, IQOO 7 идеально подойдёт самым взыскательным геймерам.

gizchina.com

Напомним, что IQOO 7 будет представлен уже в ближайший понедельник, 11 января. Телефон сможет похвастаться большим экраном с частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой и 120-Вт быстрой зарядкой. Цена устройства пока не сообщается.



