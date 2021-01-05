Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21

Запуск семейства флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 состоится уже совсем скоро, 14 января. Тем не менее, утечки о грядущих устройствах появляются в Сети почти каждый день. Сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) поделился инфографикой, полностью раскрывающей характеристики камер всех смартфонов серии Galaxy S21.

Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21

gsmarena.com

На одном из изображений показаны Galaxy S21 и S21+, которые, судя по всему, получат полностью одинаковые наборы датчиков основной камеры. Смартфоны смогут похвастаться основным 12-Мп модулем с апертурой f/1,8, 12-Мп камерой со сверхширокоугольной оптикой с диафрагмой f/2,2 и 64-Мп сенсором с телефотообъективом f/2,0. Фронтальная камера будет представлена 10-Мп датчиком с апертурой f/2,2.

Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21

voice.com

Продвинутому Galaxy S21 Ultra посвящено отдельное изображение. Сообщается, что смартфон сможет похвастаться основным 108-Мп модулем с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольной 12-Мп камерой с апертурой f/2,2 и двумя 10-Мп телефотокамерами с разрешением 10 Мп и диафрагмами f/2,4 и f/4,9. Фронтальная 40-Мп камера смартфона получит апертуру f/2,2.

Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21

voice.com

Многие из этих характеристик публиковались в Сети и ранее, а сегодняшняя утечка в очередной раз подтверждает их достоверность. Напомним, что, согласно имеющимся данным, Samsung Galaxy S21 будут доступны как с процессором Snapdragon 888, так и с чипсетом Exynos 2100. Galaxy S21 Ultra сможет предложить пользователям поддержку стилуса S-Pen, которая ранее была прерогативой смартфонов Galaxy Note.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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