Раскрыты характеристики камер всех смартфонов Samsung Galaxy S21

Запуск семейства флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 состоится уже совсем скоро, 14 января. Тем не менее, утечки о грядущих устройствах появляются в Сети почти каждый день. Сегодня авторитетный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) поделился инфографикой, полностью раскрывающей характеристики камер всех смартфонов серии Galaxy S21.

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На одном из изображений показаны Galaxy S21 и S21+, которые, судя по всему, получат полностью одинаковые наборы датчиков основной камеры. Смартфоны смогут похвастаться основным 12-Мп модулем с апертурой f/1,8, 12-Мп камерой со сверхширокоугольной оптикой с диафрагмой f/2,2 и 64-Мп сенсором с телефотообъективом f/2,0. Фронтальная камера будет представлена 10-Мп датчиком с апертурой f/2,2.

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Продвинутому Galaxy S21 Ultra посвящено отдельное изображение. Сообщается, что смартфон сможет похвастаться основным 108-Мп модулем с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольной 12-Мп камерой с апертурой f/2,2 и двумя 10-Мп телефотокамерами с разрешением 10 Мп и диафрагмами f/2,4 и f/4,9. Фронтальная 40-Мп камера смартфона получит апертуру f/2,2.

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Многие из этих характеристик публиковались в Сети и ранее, а сегодняшняя утечка в очередной раз подтверждает их достоверность. Напомним, что, согласно имеющимся данным, Samsung Galaxy S21 будут доступны как с процессором Snapdragon 888, так и с чипсетом Exynos 2100. Galaxy S21 Ultra сможет предложить пользователям поддержку стилуса S-Pen, которая ранее была прерогативой смартфонов Galaxy Note.



