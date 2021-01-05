Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчёт о пользовательских расходах в мобильных приложениях за 2020 год. Согласно данным, расходы пользователей выросли на 30,2 % и достигли $111 миллиардов. Это новый рекорд для мобильного рынка.

Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов

Sensor Tower

Самым доходным магазином стал App Store, где расходы выросли на 30,3 %. Суммарно пользователи потратили в нём $72,3 миллиарда (в 2019 сумма составила $55,5 миллиарда). Расходы в Google Play выросли на 30 %, достигнув $38,6 миллиарда (в 2019 сумма составила $29,7 миллиарда). Суммарное число установок на обеих платформах превысило 143 миллиарда.

Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные 1 миллиардов
Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные 1 миллиардов

Самым доходным стал рынок мобильных игр. Он установил новый рекорд, достигнув отметки в $79,5 миллиарда (рост составил 26 % по сравнению с 2019 годом). Доля iOS составила $47,6 миллиарда, а самой прибыльной игрой платформы стала Honor of Kings ($2,5 миллиарда). Владельцы Android потратили на мобильные видеоигры $32 миллиарда, а лидером стал проект Coin Master ($799 миллиона).

Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные 1 миллиардов

Аналитики отметили, что указанные суммы не учитывают местные налоги, траты на рекламу, возвраты и прочие расходы. Полный отчёт можно найти на странице компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мобильная связь в Украине подорожает с января 2021 годаМобильная связь в Украине подорожает с января 2021 года
Глава Ericsson выступил за отмену запрета на использование 5G-оборудования Huawei в ШвецииГлава Ericsson выступил за отмену запрета на использование 5G-оборудования Huawei в Швеции
Qualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфоновQualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов
Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»Обновление до Android 11 превратило смартфоны Xiaomi Mi A3 в «кирпич»
Подэкранный дактилоскопический сенсор Xiaomi Mi 11 сможет измерять пульсПодэкранный дактилоскопический сенсор Xiaomi Mi 11 сможет измерять пульс
Блок рекламы


Похожие новости
Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеровРынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров
Samsung обновит интерфейс фирменного магазина приложений Galaxy StoreSamsung обновит интерфейс фирменного магазина приложений Galaxy Store
Суд заблокировал решение об удалении WeChat из магазинов приложений СШАСуд заблокировал решение об удалении WeChat из магазинов приложений США
Разборка прототипа Apple AirPower показала, почему станция беспроводной зарядки так и не вышла на рынокРазборка прототипа Apple AirPower показала, почему станция беспроводной зарядки так и не вышла на рынок
Теперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынокТеперь уже точно — Xiaomi Mi Mix Alpha не выйдет на рынок
Глобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четвертьГлобальный рынок планшетов во втором квартале взлетел на четверть
Рынок процессоров приложений для смартфонов растёт, несмотря на пандемиюРынок процессоров приложений для смартфонов растёт, несмотря на пандемию
США рассматривают блокировку TikTok и других китайских приложенийСША рассматривают блокировку TikTok и других китайских приложений
Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынокФлагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок
Xiaomi наконец-то выйдет на глобальный рынок умных часов, но без новинокXiaomi наконец-то выйдет на глобальный рынок умных часов, но без новинок
Последние новости
Подгружаем последние новости