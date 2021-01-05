Рынок мобильных приложений и игр вырос на 30 % за год — пользователи потратили на них рекордные $111 миллиардов

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчёт о пользовательских расходах в мобильных приложениях за 2020 год. Согласно данным, расходы пользователей выросли на 30,2 % и достигли $111 миллиардов. Это новый рекорд для мобильного рынка.

Sensor Tower

Самым доходным магазином стал App Store, где расходы выросли на 30,3 %. Суммарно пользователи потратили в нём $72,3 миллиарда (в 2019 сумма составила $55,5 миллиарда). Расходы в Google Play выросли на 30 %, достигнув $38,6 миллиарда (в 2019 сумма составила $29,7 миллиарда). Суммарное число установок на обеих платформах превысило 143 миллиарда.

Самым доходным стал рынок мобильных игр. Он установил новый рекорд, достигнув отметки в $79,5 миллиарда (рост составил 26 % по сравнению с 2019 годом). Доля iOS составила $47,6 миллиарда, а самой прибыльной игрой платформы стала Honor of Kings ($2,5 миллиарда). Владельцы Android потратили на мобильные видеоигры $32 миллиарда, а лидером стал проект Coin Master ($799 миллиона).

Аналитики отметили, что указанные суммы не учитывают местные налоги, траты на рекламу, возвраты и прочие расходы. Полный отчёт можно найти на странице компании.



