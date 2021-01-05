Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров

Пандемия COVID-19 негативно отразилась в 2020 году на мировой экономике, и рынок смартфонов не стал исключением. Согласно исследованию аналитической фирмы TrendForce, производство смартфонов в минувшем году составило всего 1,25 млрд единиц, что на 11 % меньше предыдущего года. В топ-6 ведущих брендов смартфонов, ранжированных по объему производства, в 2020 году вошли: Samsung, Apple , Huawei , Xiaomi, OPPO и Vivo. Самым заметным изменением в рейтинге по сравнению с 2019 годом является значительное падение рыночной доли Huawei .

TrendForce отметила, что Honor будет действовать как независимый производитель смартфонов отдельно от Huawei . Однако пока неизвестно, сможет ли «новый» Honor привлечь внимание потребителей без поддержки Huawei . Кроме того, Huawei и новый Honor будут напрямую конкурировать друг с другом в будущем, особенно если Huawei удастся в дальнейшем высвободиться от торговых санкций США . Поскольку новый Honor стремится увеличить производство, Huawei будет в этом случае сложно вернуть себе долю рынка смартфонов.

Говоря о развитии событий до конца 2021 года, TrendForce полагает, что мировой рынок смартфонов будет постепенно восстанавливаться по мере того, как люди привыкнут к «новым нормам», установившимся в результате пандемии. Более того, в этом году, вероятно, будет наблюдаться относительно заметная волна замен устройств, а также рост спроса на развивающихся рынках. Если предположить, что эти условия будут реализованы, ежегодное мировое производство смартфонов в 2021 году может вырасти на 9 % до 1,36 млрд единиц. Что касается глобального рейтинга брендов смартфонов на 2021 год, компанию Huawei ожидает дальнейший и значительный спад производства. Это связано с последствиями введения экспортных ограничений США и выделения Honor в отдельную структуру.

TrendForce прогнозирует падение Huawei с третьего места в 2020 году до седьмого в 2021 году. В шестёрку лидеров в 2021 году войдут Samsung, Apple , Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion. Вместе они будут владеть почти 80 % мирового рынка смартфонов. Тем не менее пандемия останется центральной переменной (или самой большой неопределённостью) в прогнозе производства, поскольку она будет продолжать оказывать значительное влияние на мировую экономику. Помимо пандемии, на объёмы выпуска смартфонов в 2021 году также могут повлиять геополитическая нестабильность и нехватка производственных мощностей на рынке полупроводников.

Благодаря агрессивной политике правительства Китая по коммерциализации 5G, в 2020 году мировое производство 5G-смартфонов за год достигло около 240 млн единиц, что соответствует уровню проникновения 19 %, при этом на китайские бренды приходится почти 60 % рынка. В то время как 5G останется основным трендом на рынке смартфонов в этом году, в разных странах возобновляется создание инфраструктуры 5G, а производители мобильных процессоров продолжат выпуск 5G-чипов начального и среднего уровня. Таким образом, ожидается, что уровень проникновения 5G-смартфонов в 2021 году резко вырастет до 37 %, при этом их производство за год составит около 500 млн единиц.



