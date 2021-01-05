Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров

Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров

Пандемия COVID-19 негативно отразилась в 2020 году на мировой экономике, и рынок смартфонов не стал исключением. Согласно исследованию аналитической фирмы TrendForce, производство смартфонов в минувшем году составило всего 1,25 млрд единиц, что на 11 % меньше предыдущего года. В топ-6 ведущих брендов смартфонов, ранжированных по объему производства, в 2020 году вошли: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO и Vivo. Самым заметным изменением в рейтинге по сравнению с 2019 годом является значительное падение рыночной доли Huawei.

TrendForce отметила, что Honor будет действовать как независимый производитель смартфонов отдельно от Huawei. Однако пока неизвестно, сможет ли «новый» Honor привлечь внимание потребителей без поддержки Huawei. Кроме того, Huawei и новый Honor будут напрямую конкурировать друг с другом в будущем, особенно если Huawei удастся в дальнейшем высвободиться от торговых санкций США. Поскольку новый Honor стремится увеличить производство, Huawei будет в этом случае сложно вернуть себе долю рынка смартфонов.

Говоря о развитии событий до конца 2021 года, TrendForce полагает, что мировой рынок смартфонов будет постепенно восстанавливаться по мере того, как люди привыкнут к «новым нормам», установившимся в результате пандемии. Более того, в этом году, вероятно, будет наблюдаться относительно заметная волна замен устройств, а также рост спроса на развивающихся рынках. Если предположить, что эти условия будут реализованы, ежегодное мировое производство смартфонов в 2021 году может вырасти на 9 % до 1,36 млрд единиц. Что касается глобального рейтинга брендов смартфонов на 2021 год, компанию Huawei ожидает дальнейший и значительный спад производства. Это связано с последствиями введения экспортных ограничений США и выделения Honor в отдельную структуру.

Рынок смартфонов в 2021 году вернётся к росту, но Huawei не попадёт в шестёрку лидеров

TrendForce прогнозирует падение Huawei с третьего места в 2020 году до седьмого в 2021 году. В шестёрку лидеров в 2021 году войдут Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion. Вместе они будут владеть почти 80 % мирового рынка смартфонов. Тем не менее пандемия останется центральной переменной (или самой большой неопределённостью) в прогнозе производства, поскольку она будет продолжать оказывать значительное влияние на мировую экономику. Помимо пандемии, на объёмы выпуска смартфонов в 2021 году также могут повлиять геополитическая нестабильность и нехватка производственных мощностей на рынке полупроводников.

Благодаря агрессивной политике правительства Китая по коммерциализации 5G, в 2020 году мировое производство 5G-смартфонов за год достигло около 240 млн единиц, что соответствует уровню проникновения 19 %, при этом на китайские бренды приходится почти 60 % рынка. В то время как 5G останется основным трендом на рынке смартфонов в этом году, в разных странах возобновляется создание инфраструктуры 5G, а производители мобильных процессоров продолжат выпуск 5G-чипов начального и среднего уровня. Таким образом, ожидается, что уровень проникновения 5G-смартфонов в 2021 году резко вырастет до 37 %, при этом их производство за год составит около 500 млн единиц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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