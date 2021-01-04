Qualcomm представила процессор Snapdragon 480 для бюджетных 5G-смартфонов

Сегодня Qualcomm представила новую доступную платформу для 5G-смартфонов. В то время как аппараты на базе Snapdragon 690, который до этого был самым доступным 5G-чипом Qualcomm , стоят порядка $300, устройства с новым чипом, который получил наименование Snapdragon 480 5G, будут стоить от $125. Таким образом, сегодняшняя новинка позволит сделать 5G-смартфоны ещё более доступными.

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В состав нового чипсета, выполненного по нормам 8-нм техпроцесса, входит модем Snapdragon X51 5G, который поддерживает как частоты 6-ГГц диапазона (sub6), так и миллиметрового (mmWave). Кроме того, Snapdragon 480 обеспечивает поддержку Bluetooth 5.1. Процессор имеет восемь ядер Kryo 460 работающих на частоте до 2 ГГц. Для обработки графики используется GPU Adreno 619. Стоит также отметить вошедший в состав чипсета сигнальный процессор Hexagon 686. Snapdragon 480 поддерживает экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц.

neowin.net

Новый чипсет может похвастаться поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+. Он также способен обрабатывать сигналы одновременно с трёх камер с разрешением каждой до 13 Мп. Ожидается, что Snapdragon 480 появится в смартфонах Nokia, OPPO и Vivo в первой половине этого года.



