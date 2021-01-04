Два разных прототипа складного iPhone уже прошли проверку качества

Слухи о подготовке Apple складного смартфона iPhone с гибким дисплеем далеко не первый месяц курсируют в Сети, тем более что у компании имеется целый ряд зарегистрированных патентов в данной сфере. Но в этот раз источники утверждают, что инженерами Apple уже подготовлено несколько прототипов.

Вслед за слухами о том, что тайваньский контрактный производитель Foxconn тестирует складной iPhone, новые сообщения инсайдеров говорят, что на самом деле им тестировались две разных версии конструкции складного смартфона для Apple . Испытания проходили на заводе Foxconn в Шэньчжэне (Китай) и, как сообщают источники, обе версии успешно прошли контроль качества.

Согласно данным ресурса Money UDN, тестированию были подвергнуты не готовые смартфоны, а корпуса прототипов, предположительно, с экранами. Целью тестов было определение прочности механизма складывания.

Сообщается, что один из прототипов похож на Samsung Galaxy Z Flip или Lenovo Moto RAZR со складывающимся внутрь экраном в форм-факторе телефона-раскладушки. Вторая модель имеет два экрана и по конструкции больше похожа складывающуюся книжку, как Samsung Galaxy Fold.

Как предполагает Money UDN, Apple продолжит тестирование обеих моделей, после чего выберет одну из них для серийного производства. Сроки начала производства складного iPhone пока неизвестны. Ранее сообщалось, что его выпуск начнётся в 2022 году.



